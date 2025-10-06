Maiga.ai pris i dag

Sanntids Maiga.ai (MAIGA) pris i dag er $ 0.01981, med en 5.44% endring de siste 24 timene. Nåværende MAIGA til USD konverteringssats er $ 0.01981 per MAIGA.

Maiga.ai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MAIGA. I løpet av de siste 24 timene MAIGA har den blitt handlet mellom $ 0.01896(laveste) og $ 0.02314 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MAIGA beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og -35.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 71.69K.

Maiga.ai (MAIGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 71.69K$ 71.69K $ 71.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 19.81M$ 19.81M $ 19.81M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Maiga.ai er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.69K. Den sirkulerende forsyningen på MAIGA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.81M.