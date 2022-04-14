Leeds United FC (LUFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Leeds United FC (LUFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Leeds United FC (LUFC) Informasjon One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Offisiell nettside: https://www.socios.com/fan-tokens/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Kjøp LUFC nå!

Leeds United FC (LUFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Leeds United FC (LUFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.66K $ 122.66K $ 122.66K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 375.60K $ 375.60K $ 375.60K All-time high: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.03756 $ 0.03756 $ 0.03756 Lær mer om Leeds United FC (LUFC) pris

Leeds United FC (LUFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Leeds United FC (LUFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUFCs tokenomics, kan du utforske LUFC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LUFC Interessert i å legge til Leeds United FC (LUFC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LUFC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LUFC på MEXC nå!

Leeds United FC (LUFC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUFC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUFC nå!

LUFC prisforutsigelse Vil du vite hvor LUFC kan være på vei? Vår LUFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUFC tokenets prisforutsigelse nå!

