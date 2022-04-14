SATS (SATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SATS (SATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SATS (SATS) Informasjon SATS is a BRC20 token on Bitcoin. Offisiell nettside: https://satscoin.vip/ Blokkutforsker: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Kjøp SATS nå!

SATS (SATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SATS (SATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.93M $ 80.93M $ 80.93M Total forsyning: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T Sirkulerende forsyning: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.93M $ 80.93M $ 80.93M All-time high: $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 All-Time Low: $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 Nåværende pris: $ 0.00000003854 $ 0.00000003854 $ 0.00000003854 Lær mer om SATS (SATS) pris

SATS (SATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SATS (SATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SATSs tokenomics, kan du utforske SATS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SATS Interessert i å legge til SATS (SATS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SATS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SATS på MEXC nå!

SATS (SATS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SATS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SATS nå!

SATS prisforutsigelse Vil du vite hvor SATS kan være på vei? Vår SATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SATS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!