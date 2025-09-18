Dagens Leeds United FC livepris er 0.03584 USD. Spor prisoppdateringer for LUFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Leeds United FC livepris er 0.03584 USD. Spor prisoppdateringer for LUFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Leeds United FC Pris(LUFC)

1 LUFC til USD livepris:

$0.03585
$0.03585
-1.07%1D
USD
Leeds United FC (LUFC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:04:29 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03411
$ 0.03411
24 timer lav
$ 0.03637
$ 0.03637
24 timer høy

$ 0.03411
$ 0.03411

$ 0.03637
$ 0.03637

$ 61.91478374891038
$ 61.91478374891038

$ 0
$ 0

-0.73%

-1.06%

-8.46%

-8.46%

Leeds United FC (LUFC) sanntidsprisen er $ 0.03584. I løpet av de siste 24 timene har LUFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03411 og et toppnivå på $ 0.03637, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUFC er $ 61.91478374891038, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUFC endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -8.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Leeds United FC (LUFC) Markedsinformasjon

No.2752

$ 117.04K
$ 117.04K

$ 53.93K
$ 53.93K

$ 358.40K
$ 358.40K

3.27M
3.27M

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

32.65%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Leeds United FC er $ 117.04K, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.93K. Den sirkulerende forsyningen på LUFC er 3.27M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 358.40K.

Leeds United FC (LUFC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Leeds United FC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003877-1.06%
30 dager$ +0.0076+26.91%
60 dager$ -0.00799-18.23%
90 dager$ +0.00312+9.53%
Leeds United FC Prisendring i dag

I dag registrerte LUFC en endring på $ -0.0003877 (-1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Leeds United FC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0076 (+26.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Leeds United FC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LUFC en endring på $ -0.00799 (-18.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Leeds United FC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00312+9.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Leeds United FC (LUFC)?

Sjekk ut Leeds United FC Prishistorikk-siden nå.

Hva er Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Leeds United FC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LUFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Leeds United FC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Leeds United FC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Leeds United FC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Leeds United FC (LUFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Leeds United FC (LUFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Leeds United FC.

Sjekk Leeds United FCprisprognosen nå!

Leeds United FC (LUFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Leeds United FC (LUFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Leeds United FC (LUFC)

Leter du etter hvordan du kjøperLeeds United FC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Leeds United FC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUFC til lokale valutaer

1 Leeds United FC(LUFC) til VND
943.1296
1 Leeds United FC(LUFC) til AUD
A$0.0541184
1 Leeds United FC(LUFC) til GBP
0.0265216
1 Leeds United FC(LUFC) til EUR
0.030464
1 Leeds United FC(LUFC) til USD
$0.03584
1 Leeds United FC(LUFC) til MYR
RM0.150528
1 Leeds United FC(LUFC) til TRY
1.4830592
1 Leeds United FC(LUFC) til JPY
¥5.26848
1 Leeds United FC(LUFC) til ARS
ARS$52.8611328
1 Leeds United FC(LUFC) til RUB
2.99264
1 Leeds United FC(LUFC) til INR
3.1571456
1 Leeds United FC(LUFC) til IDR
Rp597.3330944
1 Leeds United FC(LUFC) til KRW
50.0555776
1 Leeds United FC(LUFC) til PHP
2.0450304
1 Leeds United FC(LUFC) til EGP
￡E.1.7260544
1 Leeds United FC(LUFC) til BRL
R$0.1903104
1 Leeds United FC(LUFC) til CAD
C$0.0491008
1 Leeds United FC(LUFC) til BDT
4.3631616
1 Leeds United FC(LUFC) til NGN
53.5721984
1 Leeds United FC(LUFC) til COP
$140
1 Leeds United FC(LUFC) til ZAR
R.0.6211072
1 Leeds United FC(LUFC) til UAH
1.4809088
1 Leeds United FC(LUFC) til TZS
T.Sh.88.7126016
1 Leeds United FC(LUFC) til VES
Bs5.84192
1 Leeds United FC(LUFC) til CLP
$34.2272
1 Leeds United FC(LUFC) til PKR
Rs10.1728256
1 Leeds United FC(LUFC) til KZT
19.4041344
1 Leeds United FC(LUFC) til THB
฿1.1400704
1 Leeds United FC(LUFC) til TWD
NT$1.0834432
1 Leeds United FC(LUFC) til AED
د.إ0.1315328
1 Leeds United FC(LUFC) til CHF
Fr0.0283136
1 Leeds United FC(LUFC) til HKD
HK$0.2784768
1 Leeds United FC(LUFC) til AMD
֏13.715968
1 Leeds United FC(LUFC) til MAD
.د.م0.3232768
1 Leeds United FC(LUFC) til MXN
$0.6590976
1 Leeds United FC(LUFC) til SAR
ريال0.1344
1 Leeds United FC(LUFC) til ETB
Br5.1455488
1 Leeds United FC(LUFC) til KES
KSh4.6298112
1 Leeds United FC(LUFC) til JOD
د.أ0.02541056
1 Leeds United FC(LUFC) til PLN
0.1297408
1 Leeds United FC(LUFC) til RON
лв0.1544704
1 Leeds United FC(LUFC) til SEK
kr0.3372544
1 Leeds United FC(LUFC) til BGN
лв0.0594944
1 Leeds United FC(LUFC) til HUF
Ft11.9067648
1 Leeds United FC(LUFC) til CZK
0.7408128
1 Leeds United FC(LUFC) til KWD
د.ك0.0109312
1 Leeds United FC(LUFC) til ILS
0.1193472
1 Leeds United FC(LUFC) til BOB
Bs0.2476544
1 Leeds United FC(LUFC) til AZN
0.060928
1 Leeds United FC(LUFC) til TJS
SM0.3354624
1 Leeds United FC(LUFC) til GEL
0.096768
1 Leeds United FC(LUFC) til AOA
Kz32.6706688
1 Leeds United FC(LUFC) til BHD
.د.ب0.01351168
1 Leeds United FC(LUFC) til BMD
$0.03584
1 Leeds United FC(LUFC) til DKK
kr0.227584
1 Leeds United FC(LUFC) til HNL
L0.9393664
1 Leeds United FC(LUFC) til MUR
1.6249856
1 Leeds United FC(LUFC) til NAD
$0.621824
1 Leeds United FC(LUFC) til NOK
kr0.3562496
1 Leeds United FC(LUFC) til NZD
$0.060928
1 Leeds United FC(LUFC) til PAB
B/.0.03584
1 Leeds United FC(LUFC) til PGK
K0.1498112
1 Leeds United FC(LUFC) til QAR
ر.ق0.1300992
1 Leeds United FC(LUFC) til RSD
дин.3.5739648
1 Leeds United FC(LUFC) til UZS
soʻm442.4688128
1 Leeds United FC(LUFC) til ALL
L2.9553664
1 Leeds United FC(LUFC) til ANG
ƒ0.0641536
1 Leeds United FC(LUFC) til AWG
ƒ0.064512
1 Leeds United FC(LUFC) til BBD
$0.07168
1 Leeds United FC(LUFC) til BAM
KM0.0594944
1 Leeds United FC(LUFC) til BIF
Fr106.9824
1 Leeds United FC(LUFC) til BND
$0.0458752
1 Leeds United FC(LUFC) til BSD
$0.03584
1 Leeds United FC(LUFC) til JMD
$5.7490944
1 Leeds United FC(LUFC) til KHR
143.9355904
1 Leeds United FC(LUFC) til KMF
Fr14.98112
1 Leeds United FC(LUFC) til LAK
779.1304192
1 Leeds United FC(LUFC) til LKR
Rs10.8408832
1 Leeds United FC(LUFC) til MDL
L0.59136
1 Leeds United FC(LUFC) til MGA
Ar158.5837568
1 Leeds United FC(LUFC) til MOP
P0.2870784
1 Leeds United FC(LUFC) til MVR
0.548352
1 Leeds United FC(LUFC) til MWK
MK62.2221824
1 Leeds United FC(LUFC) til MZN
MT2.290176
1 Leeds United FC(LUFC) til NPR
Rs5.0505728
1 Leeds United FC(LUFC) til PYG
255.96928
1 Leeds United FC(LUFC) til RWF
Fr51.93216
1 Leeds United FC(LUFC) til SBD
$0.293888
1 Leeds United FC(LUFC) til SCR
0.5135872
1 Leeds United FC(LUFC) til SRD
$1.3651456
1 Leeds United FC(LUFC) til SVC
$0.3136
1 Leeds United FC(LUFC) til SZL
L0.621824
1 Leeds United FC(LUFC) til TMT
m0.12544
1 Leeds United FC(LUFC) til TND
د.ت0.1042944
1 Leeds United FC(LUFC) til TTD
$0.2426368
1 Leeds United FC(LUFC) til UGX
Sh125.72672
1 Leeds United FC(LUFC) til XAF
Fr19.99872
1 Leeds United FC(LUFC) til XCD
$0.096768
1 Leeds United FC(LUFC) til XOF
Fr19.99872
1 Leeds United FC(LUFC) til XPF
Fr3.61984
1 Leeds United FC(LUFC) til BWP
P0.4773888
1 Leeds United FC(LUFC) til BZD
$0.0720384
1 Leeds United FC(LUFC) til CVE
$3.3610752
1 Leeds United FC(LUFC) til DJF
Fr6.34368
1 Leeds United FC(LUFC) til DOP
$2.2227968
1 Leeds United FC(LUFC) til DZD
د.ج4.6434304
1 Leeds United FC(LUFC) til FJD
$0.08064
1 Leeds United FC(LUFC) til GNF
Fr311.6288
1 Leeds United FC(LUFC) til GTQ
Q0.2745344
1 Leeds United FC(LUFC) til GYD
$7.5009536
1 Leeds United FC(LUFC) til ISK
kr4.33664

Leeds United FC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Leeds United FC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Leeds United FC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Leeds United FC

Hvor mye er Leeds United FC (LUFC) verdt i dag?
Live LUFC prisen i USD er 0.03584 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUFC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUFC til USD er $ 0.03584. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Leeds United FC?
Markedsverdien for LUFC er $ 117.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUFC?
Den sirkulerende forsyningen av LUFC er 3.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUFC ?
LUFC oppnådde en ATH-pris på 61.91478374891038 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUFC?
LUFC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LUFC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUFC er $ 53.93K USD.
Vil LUFC gå høyere i år?
LUFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUFC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:04:29 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

