LooksRare (LOOKS) Informasjon LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Offisiell nettside: https://looksrare.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Kjøp LOOKS nå!

LooksRare (LOOKS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LooksRare (LOOKS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.81M $ 13.81M $ 13.81M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.81M $ 13.81M $ 13.81M All-time high: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 All-Time Low: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Nåværende pris: $ 0.013807 $ 0.013807 $ 0.013807 Lær mer om LooksRare (LOOKS) pris

LooksRare (LOOKS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LooksRare (LOOKS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOKS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOKS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOKSs tokenomics, kan du utforske LOOKS tokenets livepris!

LooksRare (LOOKS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOOKS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOOKS nå!

LOOKS prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOKS kan være på vei? Vår LOOKS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOKS tokenets prisforutsigelse nå!

