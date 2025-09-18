Hva er LooksRare (LOOKS)

LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.

LooksRare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LooksRare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LOOKS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om LooksRare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LooksRare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LooksRare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LooksRare (LOOKS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LooksRare (LOOKS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LooksRare.

Sjekk LooksRareprisprognosen nå!

LooksRare (LOOKS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LooksRare (LOOKS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOOKS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LooksRare (LOOKS)

Leter du etter hvordan du kjøperLooksRare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LooksRare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LOOKS til lokale valutaer

Prøv konverting

LooksRare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LooksRare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LooksRare Hvor mye er LooksRare (LOOKS) verdt i dag? Live LOOKS prisen i USD er 0.014209 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LOOKS-til-USD-pris? $ 0.014209 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LOOKS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LooksRare? Markedsverdien for LOOKS er $ 14.21M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LOOKS? Den sirkulerende forsyningen av LOOKS er 999.94M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOOKS ? LOOKS oppnådde en ATH-pris på 7.0726771343446515 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LOOKS? LOOKS så en ATL-pris på 0.008192741667220475 USD . Hva er handelsvolumet til LOOKS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOOKS er $ 62.21K USD . Vil LOOKS gå høyere i år? LOOKS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOOKS prisprognosen for en mer grundig analyse.

LooksRare (LOOKS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?