Eli Lilly pris i dag

Sanntids Eli Lilly (LLYON) pris i dag er $ 1,060.29, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende LLYON til USD konverteringssats er $ 1,060.29 per LLYON.

Eli Lilly rangerer for tiden som #1380 etter markedsverdi på $ 4.22M, med en sirkulerende forsyning på 3.98K LLYON. I løpet av de siste 24 timene LLYON har den blitt handlet mellom $ 1,059.72(laveste) og $ 1,067.03 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,068.3798947263863, mens tidenes laveste notering var $ 712.8133541417105.

Kortsiktig har LLYON beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +3.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.29K.

Eli Lilly (LLYON) Markedsinformasjon

Rangering No.1380 Markedsverdi $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volum (24 timer) $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Opplagsforsyning 3.98K 3.98K 3.98K Total forsyning 3,976.70534728 3,976.70534728 3,976.70534728 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Eli Lilly er $ 4.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.29K. Den sirkulerende forsyningen på LLYON er 3.98K, med en total tilgang på 3976.70534728. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.22M.