LightLink (LL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LightLink (LL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LightLink (LL) Informasjon LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain. Offisiell nettside: https://lightlink.io Teknisk dokument: https://docs.lightlink.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73 Kjøp LL nå!

Markedsverdi: $ 878.77K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 81.67M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.76M
All-time high: $ 0.07
All-Time Low: $ 0.0109654164807027
Nåværende pris: $ 0.01076
Lær mer om LightLink (LL) pris

LightLink (LL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LightLink (LL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LLs tokenomics, kan du utforske LL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LL Interessert i å legge til LightLink (LL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LL på MEXC nå!

LightLink (LL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LL nå!

LL prisforutsigelse Vil du vite hvor LL kan være på vei? Vår LL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LL tokenets prisforutsigelse nå!

