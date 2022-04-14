Luckycoin (LKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Luckycoin (LKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Luckycoin (LKY) Informasjon Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Offisiell nettside: http://luckycoinfoundation.org Teknisk dokument: https://linktr.ee/luckycoinLKY Blokkutforsker: https://luckyscan.org/ Kjøp LKY nå!

Luckycoin (LKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Luckycoin (LKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Total forsyning: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Sirkulerende forsyning: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M All-time high: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 All-Time Low: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Nåværende pris: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Lær mer om Luckycoin (LKY) pris

Luckycoin (LKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Luckycoin (LKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LKYs tokenomics, kan du utforske LKY tokenets livepris!

Luckycoin (LKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LKY nå!

LKY prisforutsigelse Vil du vite hvor LKY kan være på vei? Vår LKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LKY tokenets prisforutsigelse nå!

