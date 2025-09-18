Dagens Luckycoin livepris er 0.28 USD. Spor prisoppdateringer for LKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Luckycoin livepris er 0.28 USD. Spor prisoppdateringer for LKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Luckycoin Pris(LKY)

1 LKY til USD livepris:

$0.28
-1.40%1D
USD
Luckycoin (LKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:32:10 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.27
24 timer lav
$ 0.296
24 timer høy

$ 0.27
$ 0.296
$ 17.01555375778228
$ 0.1451754168803282
+0.35%

-1.40%

+8.10%

+8.10%

Luckycoin (LKY) sanntidsprisen er $ 0.28. I løpet av de siste 24 timene har LKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.27 og et toppnivå på $ 0.296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LKY er $ 17.01555375778228, mens den rekordlave prisen er $ 0.1451754168803282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LKY endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og +8.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Luckycoin (LKY) Markedsinformasjon

No.1654

$ 3.38M
$ 13.04K
$ 5.60M
12.07M
20,000,000
12,070,868
60.35%

LUCKYCOIN

Nåværende markedsverdi på Luckycoin er $ 3.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.04K. Den sirkulerende forsyningen på LKY er 12.07M, med en total tilgang på 12070868. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.60M.

Luckycoin (LKY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Luckycoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00398-1.40%
30 dager$ +0.039+16.18%
60 dager$ -0.071-20.23%
90 dager$ +0.061+27.85%
Luckycoin Prisendring i dag

I dag registrerte LKY en endring på $ -0.00398 (-1.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Luckycoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.039 (+16.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Luckycoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LKY en endring på $ -0.071 (-20.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Luckycoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.061+27.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Luckycoin (LKY)?

Sjekk ut Luckycoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Luckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

I tillegg kan du:
- Sjekk LKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Luckycoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Luckycoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Luckycoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Luckycoin (LKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Luckycoin (LKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Luckycoin.

Sjekk Luckycoinprisprognosen nå!

Luckycoin (LKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Luckycoin (LKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Luckycoin (LKY)

Leter du etter hvordan du kjøperLuckycoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Luckycoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LKY til lokale valutaer

1 Luckycoin(LKY) til VND
7,368.2
1 Luckycoin(LKY) til AUD
A$0.4228
1 Luckycoin(LKY) til GBP
0.2072
1 Luckycoin(LKY) til EUR
0.238
1 Luckycoin(LKY) til USD
$0.28
1 Luckycoin(LKY) til MYR
RM1.176
1 Luckycoin(LKY) til TRY
11.5836
1 Luckycoin(LKY) til JPY
¥41.16
1 Luckycoin(LKY) til ARS
ARS$412.9776
1 Luckycoin(LKY) til RUB
23.38
1 Luckycoin(LKY) til INR
24.6652
1 Luckycoin(LKY) til IDR
Rp4,666.6648
1 Luckycoin(LKY) til KRW
391.608
1 Luckycoin(LKY) til PHP
15.9796
1 Luckycoin(LKY) til EGP
￡E.13.4876
1 Luckycoin(LKY) til BRL
R$1.4896
1 Luckycoin(LKY) til CAD
C$0.3836
1 Luckycoin(LKY) til BDT
34.0872
1 Luckycoin(LKY) til NGN
418.5328
1 Luckycoin(LKY) til COP
$1,093.75
1 Luckycoin(LKY) til ZAR
R.4.8608
1 Luckycoin(LKY) til UAH
11.5696
1 Luckycoin(LKY) til TZS
T.Sh.693.0672
1 Luckycoin(LKY) til VES
Bs45.64
1 Luckycoin(LKY) til CLP
$267.4
1 Luckycoin(LKY) til PKR
Rs79.4752
1 Luckycoin(LKY) til KZT
151.5948
1 Luckycoin(LKY) til THB
฿8.9152
1 Luckycoin(LKY) til TWD
NT$8.4644
1 Luckycoin(LKY) til AED
د.إ1.0276
1 Luckycoin(LKY) til CHF
Fr0.2212
1 Luckycoin(LKY) til HKD
HK$2.1756
1 Luckycoin(LKY) til AMD
֏107.156
1 Luckycoin(LKY) til MAD
.د.م2.5256
1 Luckycoin(LKY) til MXN
$5.1548
1 Luckycoin(LKY) til SAR
ريال1.05
1 Luckycoin(LKY) til ETB
Br40.1996
1 Luckycoin(LKY) til KES
KSh36.1704
1 Luckycoin(LKY) til JOD
د.أ0.19852
1 Luckycoin(LKY) til PLN
1.0164
1 Luckycoin(LKY) til RON
лв1.2096
1 Luckycoin(LKY) til SEK
kr2.6348
1 Luckycoin(LKY) til BGN
лв0.4648
1 Luckycoin(LKY) til HUF
Ft93.1448
1 Luckycoin(LKY) til CZK
5.7904
1 Luckycoin(LKY) til KWD
د.ك0.0854
1 Luckycoin(LKY) til ILS
0.9324
1 Luckycoin(LKY) til BOB
Bs1.9348
1 Luckycoin(LKY) til AZN
0.476
1 Luckycoin(LKY) til TJS
SM2.6208
1 Luckycoin(LKY) til GEL
0.756
1 Luckycoin(LKY) til AOA
Kz255.2396
1 Luckycoin(LKY) til BHD
.د.ب0.10556
1 Luckycoin(LKY) til BMD
$0.28
1 Luckycoin(LKY) til DKK
kr1.778
1 Luckycoin(LKY) til HNL
L7.3388
1 Luckycoin(LKY) til MUR
12.6952
1 Luckycoin(LKY) til NAD
$4.858
1 Luckycoin(LKY) til NOK
kr2.786
1 Luckycoin(LKY) til NZD
$0.476
1 Luckycoin(LKY) til PAB
B/.0.28
1 Luckycoin(LKY) til PGK
K1.1704
1 Luckycoin(LKY) til QAR
ر.ق1.0164
1 Luckycoin(LKY) til RSD
дин.27.9384
1 Luckycoin(LKY) til UZS
soʻm3,456.7876
1 Luckycoin(LKY) til ALL
L23.0888
1 Luckycoin(LKY) til ANG
ƒ0.5012
1 Luckycoin(LKY) til AWG
ƒ0.504
1 Luckycoin(LKY) til BBD
$0.56
1 Luckycoin(LKY) til BAM
KM0.4648
1 Luckycoin(LKY) til BIF
Fr835.8
1 Luckycoin(LKY) til BND
$0.3584
1 Luckycoin(LKY) til BSD
$0.28
1 Luckycoin(LKY) til JMD
$44.9148
1 Luckycoin(LKY) til KHR
1,124.4968
1 Luckycoin(LKY) til KMF
Fr117.04
1 Luckycoin(LKY) til LAK
6,086.9564
1 Luckycoin(LKY) til LKR
Rs84.6944
1 Luckycoin(LKY) til MDL
L4.62
1 Luckycoin(LKY) til MGA
Ar1,238.9356
1 Luckycoin(LKY) til MOP
P2.2428
1 Luckycoin(LKY) til MVR
4.284
1 Luckycoin(LKY) til MWK
MK486.1108
1 Luckycoin(LKY) til MZN
MT17.892
1 Luckycoin(LKY) til NPR
Rs39.4576
1 Luckycoin(LKY) til PYG
1,999.76
1 Luckycoin(LKY) til RWF
Fr405.72
1 Luckycoin(LKY) til SBD
$2.296
1 Luckycoin(LKY) til SCR
4.2616
1 Luckycoin(LKY) til SRD
$10.6652
1 Luckycoin(LKY) til SVC
$2.45
1 Luckycoin(LKY) til SZL
L4.858
1 Luckycoin(LKY) til TMT
m0.98
1 Luckycoin(LKY) til TND
د.ت0.8148
1 Luckycoin(LKY) til TTD
$1.8956
1 Luckycoin(LKY) til UGX
Sh982.24
1 Luckycoin(LKY) til XAF
Fr156.24
1 Luckycoin(LKY) til XCD
$0.756
1 Luckycoin(LKY) til XOF
Fr156.24
1 Luckycoin(LKY) til XPF
Fr28.28
1 Luckycoin(LKY) til BWP
P3.7296
1 Luckycoin(LKY) til BZD
$0.5628
1 Luckycoin(LKY) til CVE
$26.2584
1 Luckycoin(LKY) til DJF
Fr49.84
1 Luckycoin(LKY) til DOP
$17.3656
1 Luckycoin(LKY) til DZD
د.ج36.274
1 Luckycoin(LKY) til FJD
$0.63
1 Luckycoin(LKY) til GNF
Fr2,434.6
1 Luckycoin(LKY) til GTQ
Q2.1448
1 Luckycoin(LKY) til GYD
$58.6012
1 Luckycoin(LKY) til ISK
kr33.88

Luckycoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Luckycoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Luckycoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Luckycoin

Hvor mye er Luckycoin (LKY) verdt i dag?
Live LKY prisen i USD er 0.28 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LKY til USD er $ 0.28. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Luckycoin?
Markedsverdien for LKY er $ 3.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LKY?
Den sirkulerende forsyningen av LKY er 12.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLKY ?
LKY oppnådde en ATH-pris på 17.01555375778228 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LKY?
LKY så en ATL-pris på 0.1451754168803282 USD.
Hva er handelsvolumet til LKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LKY er $ 13.04K USD.
Vil LKY gå høyere i år?
LKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:32:10 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

