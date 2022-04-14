SecondLive (LIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SecondLive (LIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SecondLive (LIVE) Informasjon SecondLive is the world’s first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds. Offisiell nettside: https://secondlive.world/ Teknisk dokument: https://docs.secondlive.world/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xdc9df5B6Fb6A13Ae1c9Ff8B749cd5C95Fbb060e1 Kjøp LIVE nå!

SecondLive (LIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SecondLive (LIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M All-time high: $ 0.1951 $ 0.1951 $ 0.1951 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0204 $ 0.0204 $ 0.0204 Lær mer om SecondLive (LIVE) pris

SecondLive (LIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SecondLive (LIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIVEs tokenomics, kan du utforske LIVE tokenets livepris!

