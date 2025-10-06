Lit Protocol pris i dag

Sanntids Lit Protocol (LITKEY) pris i dag er $ 0.02675, med en 4.04% endring de siste 24 timene. Nåværende LITKEY til USD konverteringssats er $ 0.02675 per LITKEY.

Lit Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LITKEY. I løpet av de siste 24 timene LITKEY har den blitt handlet mellom $ 0.02489(laveste) og $ 0.027 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LITKEY beveget seg +5.52% i løpet av den siste timen og -32.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 74.48K.

Lit Protocol (LITKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 74.48K$ 74.48K $ 74.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 26.75M$ 26.75M $ 26.75M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

