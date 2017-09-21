Dagens Chainlink livepris er 23.45 USD. Spor prisoppdateringer for LINK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chainlink livepris er 23.45 USD. Spor prisoppdateringer for LINK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LINK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chainlink Logo

Chainlink Pris(LINK)

1 LINK til USD livepris:

$23.45
-0.63%1D
USD
Chainlink (LINK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:13 (UTC+8)

Chainlink (LINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 23.33
24 timer lav
$ 24.89
24 timer høy

$ 23.33
$ 24.89
$ 52.87608912
$ 0.1262969970703125
-0.85%

-0.63%

-5.49%

-5.49%

Chainlink (LINK) sanntidsprisen er $ 23.45. I løpet av de siste 24 timene har LINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 23.33 og et toppnivå på $ 24.89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINK er $ 52.87608912, mens den rekordlave prisen er $ 0.1262969970703125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINK endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -5.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chainlink (LINK) Markedsinformasjon

No.12

$ 15.41B
$ 29.58M
$ 23.45B
657.10M
1,000,000,000
0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
ETH

Nåværende markedsverdi på Chainlink er $ 15.41B, med et 24-timers handelsvolum på $ 29.58M. Den sirkulerende forsyningen på LINK er 657.10M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.45B.

Chainlink (LINK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chainlink for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.1487-0.63%
30 dager$ -2.49-9.60%
60 dager$ +4.2+21.81%
90 dager$ +11.25+92.21%
Chainlink Prisendring i dag

I dag registrerte LINK en endring på $ -0.1487 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chainlink 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -2.49 (-9.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chainlink 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LINK en endring på $ +4.2 (+21.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chainlink 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +11.25+92.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chainlink (LINK)?

Sjekk ut Chainlink Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chainlink investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LINK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chainlink på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chainlink kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chainlink Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chainlink (LINK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chainlink (LINK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chainlink.

Sjekk Chainlinkprisprognosen nå!

Chainlink (LINK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chainlink (LINK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LINK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chainlink (LINK)

Leter du etter hvordan du kjøperChainlink? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chainlink på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LINK til lokale valutaer

Chainlink Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chainlink, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Chainlink nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chainlink

Hvor mye er Chainlink (LINK) verdt i dag?
Live LINK prisen i USD er 23.45 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LINK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LINK til USD er $ 23.45. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chainlink?
Markedsverdien for LINK er $ 15.41B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LINK?
Den sirkulerende forsyningen av LINK er 657.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLINK ?
LINK oppnådde en ATH-pris på 52.87608912 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LINK?
LINK så en ATL-pris på 0.1262969970703125 USD.
Hva er handelsvolumet til LINK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LINK er $ 29.58M USD.
Vil LINK gå høyere i år?
LINK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LINK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Chainlink (LINK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

