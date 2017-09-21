Hva er Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Folk spør også: Andre spørsmål om Chainlink Hvor mye er Chainlink (LINK) verdt i dag? Live LINK prisen i USD er 23.45 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LINK-til-USD-pris? $ 23.45 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LINK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Chainlink? Markedsverdien for LINK er $ 15.41B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LINK? Den sirkulerende forsyningen av LINK er 657.10M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLINK ? LINK oppnådde en ATH-pris på 52.87608912 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LINK? LINK så en ATL-pris på 0.1262969970703125 USD . Hva er handelsvolumet til LINK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LINK er $ 29.58M USD . Vil LINK gå høyere i år? LINK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LINK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Chainlink (LINK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

