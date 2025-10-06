LINEA pris i dag

Sanntids LINEA (LINEA) pris i dag er $ 0.009866, med en 4.67% endring de siste 24 timene. Nåværende LINEA til USD konverteringssats er $ 0.009866 per LINEA.

LINEA rangerer for tiden som #187 etter markedsverdi på $ 152.75M, med en sirkulerende forsyning på 15.48B LINEA. I løpet av de siste 24 timene LINEA har den blitt handlet mellom $ 0.00935(laveste) og $ 0.01025 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04657278430753583, mens tidenes laveste notering var $ 0.007196492054667389.

Kortsiktig har LINEA beveget seg -2.71% i løpet av den siste timen og -8.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 645.16K.

LINEA (LINEA) Markedsinformasjon

Rangering No.187 Markedsverdi $ 152.75M$ 152.75M $ 152.75M Volum (24 timer) $ 645.16K$ 645.16K $ 645.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 710.45M$ 710.45M $ 710.45M Opplagsforsyning 15.48B 15.48B 15.48B Maksimal forsyning 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Total forsyning 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Opplagsforsyning 21.50% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede LINEA

