Libra pris i dag

Sanntids Libra (LIBRA) pris i dag er $ 0.00567796, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende LIBRA til USD konverteringssats er $ 0.00567796 per LIBRA.

Libra rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,455,946, med en sirkulerende forsyning på 256.42M LIBRA. I løpet av de siste 24 timene LIBRA har den blitt handlet mellom $ 0.00562847(laveste) og $ 0.00576717 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.752851, mens tidenes laveste notering var $ 0.00105687.

Kortsiktig har LIBRA beveget seg -- i løpet av den siste timen og +11.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.33.

Libra (LIBRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) $ 8.33$ 8.33 $ 8.33 Fullt utvannet markedsverdi $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Opplagsforsyning 256.42M 256.42M 256.42M Total forsyning 999,986,140.927834 999,986,140.927834 999,986,140.927834

Nåværende markedsverdi på Libra er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.33. Den sirkulerende forsyningen på LIBRA er 256.42M, med en total tilgang på 999986140.927834. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.68M.