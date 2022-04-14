Milady Meme Coin (LADYS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Milady Meme Coin (LADYS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Milady Meme Coin (LADYS) Informasjon LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Offisiell nettside: https://milady.gg Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Kjøp LADYS nå!

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Milady Meme Coin (LADYS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.88M $ 21.88M $ 21.88M Total forsyning: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Sirkulerende forsyning: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.46M $ 26.46M $ 26.46M All-time high: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 All-Time Low: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Nåværende pris: $ 0.0000000298 $ 0.0000000298 $ 0.0000000298 Lær mer om Milady Meme Coin (LADYS) pris

Milady Meme Coin (LADYS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Milady Meme Coin (LADYS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LADYS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LADYS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LADYSs tokenomics, kan du utforske LADYS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LADYS Interessert i å legge til Milady Meme Coin (LADYS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LADYS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LADYS på MEXC nå!

Milady Meme Coin (LADYS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LADYS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LADYS nå!

LADYS prisforutsigelse Vil du vite hvor LADYS kan være på vei? Vår LADYS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LADYS tokenets prisforutsigelse nå!

