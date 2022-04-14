L1 (L1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i L1 (L1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

L1 (L1) Informasjon Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Offisiell nettside: https://lamina1.com Teknisk dokument: https://assets-global.website-files.com/63fe332d7b9ae4159d741e55/6435ef54d6c2e389be334d99_L1_Whitepaper_2023.pdf Blokkutforsker: https://subnets.avax.network/lamina1 Kjøp L1 nå!

L1 (L1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for L1 (L1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.67M $ 11.67M $ 11.67M All-time high: $ 0.695 $ 0.695 $ 0.695 All-Time Low: $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 Nåværende pris: $ 0.007781 $ 0.007781 $ 0.007781 Lær mer om L1 (L1) pris

L1 (L1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak L1 (L1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet L1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange L1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår L1s tokenomics, kan du utforske L1 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe L1 Interessert i å legge til L1 (L1) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe L1, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper L1 på MEXC nå!

L1 (L1) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til L1 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for L1 nå!

L1 prisforutsigelse Vil du vite hvor L1 kan være på vei? Vår L1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se L1 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!