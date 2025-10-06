Keeta pris i dag

Sanntids Keeta (KTA) pris i dag er $ 0.2595, med en 2.12% endring de siste 24 timene. Nåværende KTA til USD konverteringssats er $ 0.2595 per KTA.

Keeta rangerer for tiden som #246 etter markedsverdi på $ 114.98M, med en sirkulerende forsyning på 443.08M KTA. I løpet av de siste 24 timene KTA har den blitt handlet mellom $ 0.2511(laveste) og $ 0.2989 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.6916917214873683, mens tidenes laveste notering var $ 0.08456738547527073.

Kortsiktig har KTA beveget seg -1.60% i løpet av den siste timen og -18.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 114.56K.

Keeta (KTA) Markedsinformasjon

Rangering No.246 Markedsverdi $ 114.98M$ 114.98M $ 114.98M Volum (24 timer) $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 259.50M$ 259.50M $ 259.50M Opplagsforsyning 443.08M 443.08M 443.08M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 44.30% Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Keeta er $ 114.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 114.56K. Den sirkulerende forsyningen på KTA er 443.08M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 259.50M.