Keeta (KTA)-prisforutsigelse (USD)

Få Keeta prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KTA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Keeta % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.2522 $0.2522 $0.2522 -1.79% USD Faktisk Prediksjon Keeta-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Keeta (KTA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Keeta potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2522 i 2025. Keeta (KTA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Keeta potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.26481 i 2026. Keeta (KTA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KTA for 2027 $ 0.278050 med en 10.25% vekstrate. Keeta (KTA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KTA for 2028 $ 0.291953 med en 15.76% vekstrate. Keeta (KTA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KTA for 2029 $ 0.306550 med en 21.55% vekstrate. Keeta (KTA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KTA for 2030 $ 0.321878 med en 27.63% vekstrate. Keeta (KTA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Keeta potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.524305. Keeta (KTA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Keeta potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.854038. År Pris Vekst 2025 $ 0.2522 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.252234 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.252441 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.253236 0.41% Keeta (KTA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KTA November 24, 2025(I dag) er $0.2522 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Keeta (KTA) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KTA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.252234 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Keeta (KTA) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KTA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.252441 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Keeta (KTA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KTA $0.253236 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Keeta prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2522$ 0.2522 $ 0.2522 Prisendring (24 t) -1.79% Markedsverdi $ 111.74M$ 111.74M $ 111.74M Opplagsforsyning 443.08M 443.08M 443.08M Volum (24 timer) $ 105.19K$ 105.19K $ 105.19K Volum (24 timer) -- Den siste KTA-prisen er $ 0.2522. Den har en 24-timers endring på -1.79%, med et 24-timers handelsvolum på $ 105.19K. Videre har KTA en sirkulerende forsyning på 443.08M og total markedsverdi på $ 111.74M. Se KTA livepris

Keeta Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Keeta direktepris, er gjeldende pris for Keeta 0.2522USD. Den sirkulerende forsyningen av Keeta(KTA) er 0.00 KTA , som gir den en markedsverdi på $111.74M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.012899 $ 0.2989 $ 0.2501

7 dager -0.16% $ -0.049099 $ 0.32 $ 0.1731

30 dager -0.55% $ -0.308200 $ 0.64 $ 0.1731 24-timers ytelse De siste 24 timene har Keeta vist en prisbevegelse på $-0.012899 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Keeta handlet på en topp på $0.32 og en bunn på $0.1731 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til KTA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Keeta opplevd en -0.55% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.308200 av dens verdi. Dette indikerer at KTA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Keeta prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KTA prishistorikk

Hvordan fungerer Keeta (KTA) prisforutsigelsesmodul? Keeta-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KTA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Keeta det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KTA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Keeta. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KTA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KTA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Keeta.

Hvorfor er KTA-prisforutsigelse viktig?

KTA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KTA nå? I følge dine forutsigelser vil KTA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KTA neste måned? I følge Keeta (KTA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KTA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KTA koste i 2026? Prisen på 1 Keeta (KTA) i dag er $0.2522 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KTA i 2027? Keeta (KTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KTA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KTA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Keeta (KTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KTA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Keeta (KTA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KTA koste i 2030? Prisen på 1 Keeta (KTA) i dag er $0.2522 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KTA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KTA i 2040? Keeta (KTA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KTA innen 2040.