Kryll (KRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kryll (KRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kryll (KRL) Informasjon Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Offisiell nettside: https://kryll.io/ Teknisk dokument: https://www.kryll.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Kjøp KRL nå!

Kryll (KRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kryll (KRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.13M $ 13.13M $ 13.13M Total forsyning: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Sirkulerende forsyning: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.26M $ 16.26M $ 16.26M All-time high: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 All-Time Low: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Nåværende pris: $ 0.3291 $ 0.3291 $ 0.3291 Lær mer om Kryll (KRL) pris

Kryll (KRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kryll (KRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRLs tokenomics, kan du utforske KRL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KRL Interessert i å legge til Kryll (KRL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KRL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KRL på MEXC nå!

Kryll (KRL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KRL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KRL nå!

KRL prisforutsigelse Vil du vite hvor KRL kan være på vei? Vår KRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!