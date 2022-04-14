Calamari Network (KMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Calamari Network (KMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Calamari Network (KMA) Informasjon Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Offisiell nettside: https://www.calamari.network/ Blokkutforsker: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Kjøp KMA nå!

Calamari Network (KMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Calamari Network (KMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 416.51K $ 416.51K $ 416.51K All-time high: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 All-Time Low: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Nåværende pris: $ 0.00031916 $ 0.00031916 $ 0.00031916 Lær mer om Calamari Network (KMA) pris

Calamari Network (KMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Calamari Network (KMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KMAs tokenomics, kan du utforske KMA tokenets livepris!

Calamari Network (KMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KMA nå!

KMA prisforutsigelse Vil du vite hvor KMA kan være på vei? Vår KMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KMA tokenets prisforutsigelse nå!

