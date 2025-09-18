Dagens Calamari Network livepris er 0.00034249 USD. Spor prisoppdateringer for KMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Calamari Network livepris er 0.00034249 USD. Spor prisoppdateringer for KMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KMA

KMA Prisinformasjon

KMA Offisiell nettside

KMA tokenomics

KMA Prisprognose

KMA-historikk

KMA Kjøpeguide

KMA-til-fiat-valutakonverter

KMA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Calamari Network Logo

Calamari Network Pris(KMA)

1 KMA til USD livepris:

$0.00034249
$0.00034249$0.00034249
+0.62%1D
USD
Calamari Network (KMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:30 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033859
$ 0.00033859$ 0.00033859
24 timer lav
$ 0.00035726
$ 0.00035726$ 0.00035726
24 timer høy

$ 0.00033859
$ 0.00033859$ 0.00033859

$ 0.00035726
$ 0.00035726$ 0.00035726

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

+0.47%

+0.62%

-3.38%

-3.38%

Calamari Network (KMA) sanntidsprisen er $ 0.00034249. I løpet av de siste 24 timene har KMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033859 og et toppnivå på $ 0.00035726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KMA er $ 0.07041330464885065, mens den rekordlave prisen er $ 0.000055085950683925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KMA endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og -3.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Calamari Network (KMA) Markedsinformasjon

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.91K
$ 64.91K$ 64.91K

$ 446.96K
$ 446.96K$ 446.96K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Nåværende markedsverdi på Calamari Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.91K. Den sirkulerende forsyningen på KMA er 0.00, med en total tilgang på 1305017293.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 446.96K.

Calamari Network (KMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Calamari Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000021104+0.62%
30 dager$ -0.00001996-5.51%
60 dager$ -0.00015802-31.58%
90 dager$ +0.00007072+26.02%
Calamari Network Prisendring i dag

I dag registrerte KMA en endring på $ +0.0000021104 (+0.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Calamari Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001996 (-5.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Calamari Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KMA en endring på $ -0.00015802 (-31.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Calamari Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00007072+26.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Calamari Network (KMA)?

Sjekk ut Calamari Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Calamari Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Calamari Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Calamari Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Calamari Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Calamari Network (KMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Calamari Network (KMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Calamari Network.

Sjekk Calamari Networkprisprognosen nå!

Calamari Network (KMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Calamari Network (KMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Calamari Network (KMA)

Leter du etter hvordan du kjøperCalamari Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Calamari Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KMA til lokale valutaer

1 Calamari Network(KMA) til VND
9.01262435
1 Calamari Network(KMA) til AUD
A$0.0005171599
1 Calamari Network(KMA) til GBP
0.0002534426
1 Calamari Network(KMA) til EUR
0.0002911165
1 Calamari Network(KMA) til USD
$0.00034249
1 Calamari Network(KMA) til MYR
RM0.001438458
1 Calamari Network(KMA) til TRY
0.0141722362
1 Calamari Network(KMA) til JPY
¥0.05034603
1 Calamari Network(KMA) til ARS
ARS$0.5051453508
1 Calamari Network(KMA) til RUB
0.028597915
1 Calamari Network(KMA) til INR
0.0301699441
1 Calamari Network(KMA) til IDR
Rp5.7081643834
1 Calamari Network(KMA) til KRW
0.4783352336
1 Calamari Network(KMA) til PHP
0.0195253549
1 Calamari Network(KMA) til EGP
￡E.0.0164943184
1 Calamari Network(KMA) til BRL
R$0.0018186219
1 Calamari Network(KMA) til CAD
C$0.0004692113
1 Calamari Network(KMA) til BDT
0.0416947326
1 Calamari Network(KMA) til NGN
0.5119403524
1 Calamari Network(KMA) til COP
$1.3378515625
1 Calamari Network(KMA) til ZAR
R.0.0059353517
1 Calamari Network(KMA) til UAH
0.0141516868
1 Calamari Network(KMA) til TZS
T.Sh.0.8477449476
1 Calamari Network(KMA) til VES
Bs0.05582587
1 Calamari Network(KMA) til CLP
$0.32707795
1 Calamari Network(KMA) til PKR
Rs0.0972123616
1 Calamari Network(KMA) til KZT
0.1854275109
1 Calamari Network(KMA) til THB
฿0.010891182
1 Calamari Network(KMA) til TWD
NT$0.0103500478
1 Calamari Network(KMA) til AED
د.إ0.0012569383
1 Calamari Network(KMA) til CHF
Fr0.0002705671
1 Calamari Network(KMA) til HKD
HK$0.0026611473
1 Calamari Network(KMA) til AMD
֏0.131070923
1 Calamari Network(KMA) til MAD
.د.م0.0030892598
1 Calamari Network(KMA) til MXN
$0.0062983911
1 Calamari Network(KMA) til SAR
ريال0.0012843375
1 Calamari Network(KMA) til ETB
Br0.0491712893
1 Calamari Network(KMA) til KES
KSh0.0442428582
1 Calamari Network(KMA) til JOD
د.أ0.00024282541
1 Calamari Network(KMA) til PLN
0.0012398138
1 Calamari Network(KMA) til RON
лв0.0014795568
1 Calamari Network(KMA) til SEK
kr0.0032228309
1 Calamari Network(KMA) til BGN
лв0.0005685334
1 Calamari Network(KMA) til HUF
Ft0.1137820278
1 Calamari Network(KMA) til CZK
0.0070826932
1 Calamari Network(KMA) til KWD
د.ك0.00010445945
1 Calamari Network(KMA) til ILS
0.0011404917
1 Calamari Network(KMA) til BOB
Bs0.0023666059
1 Calamari Network(KMA) til AZN
0.000582233
1 Calamari Network(KMA) til TJS
SM0.0032057064
1 Calamari Network(KMA) til GEL
0.000924723
1 Calamari Network(KMA) til AOA
Kz0.3122036093
1 Calamari Network(KMA) til BHD
.د.ب0.00012911873
1 Calamari Network(KMA) til BMD
$0.00034249
1 Calamari Network(KMA) til DKK
kr0.0021748115
1 Calamari Network(KMA) til HNL
L0.0089766629
1 Calamari Network(KMA) til MUR
0.0155284966
1 Calamari Network(KMA) til NAD
$0.0059422015
1 Calamari Network(KMA) til NOK
kr0.0034043506
1 Calamari Network(KMA) til NZD
$0.000582233
1 Calamari Network(KMA) til PAB
B/.0.00034249
1 Calamari Network(KMA) til PGK
K0.0014316082
1 Calamari Network(KMA) til QAR
ر.ق0.0012432387
1 Calamari Network(KMA) til RSD
дин.0.0341565277
1 Calamari Network(KMA) til UZS
soʻm4.2282685183
1 Calamari Network(KMA) til ALL
L0.0282417254
1 Calamari Network(KMA) til ANG
ƒ0.0006130571
1 Calamari Network(KMA) til AWG
ƒ0.000616482
1 Calamari Network(KMA) til BBD
$0.00068498
1 Calamari Network(KMA) til BAM
KM0.0005685334
1 Calamari Network(KMA) til BIF
Fr1.02233265
1 Calamari Network(KMA) til BND
$0.0004383872
1 Calamari Network(KMA) til BSD
$0.00034249
1 Calamari Network(KMA) til JMD
$0.0549388209
1 Calamari Network(KMA) til KHR
1.3754603894
1 Calamari Network(KMA) til KMF
Fr0.14316082
1 Calamari Network(KMA) til LAK
7.4454346337
1 Calamari Network(KMA) til LKR
Rs0.1035963752
1 Calamari Network(KMA) til MDL
L0.005651085
1 Calamari Network(KMA) til MGA
Ar1.5154394773
1 Calamari Network(KMA) til MOP
P0.0027433449
1 Calamari Network(KMA) til MVR
0.005240097
1 Calamari Network(KMA) til MWK
MK0.5946003139
1 Calamari Network(KMA) til MZN
MT0.021885111
1 Calamari Network(KMA) til NPR
Rs0.0482636908
1 Calamari Network(KMA) til PYG
2.44606358
1 Calamari Network(KMA) til RWF
Fr0.49626801
1 Calamari Network(KMA) til SBD
$0.002808418
1 Calamari Network(KMA) til SCR
0.0049078817
1 Calamari Network(KMA) til SRD
$0.0130454441
1 Calamari Network(KMA) til SVC
$0.0029967875
1 Calamari Network(KMA) til SZL
L0.0059422015
1 Calamari Network(KMA) til TMT
m0.001198715
1 Calamari Network(KMA) til TND
د.ت0.0009966459
1 Calamari Network(KMA) til TTD
$0.0023186573
1 Calamari Network(KMA) til UGX
Sh1.20145492
1 Calamari Network(KMA) til XAF
Fr0.19110942
1 Calamari Network(KMA) til XCD
$0.000924723
1 Calamari Network(KMA) til XOF
Fr0.19110942
1 Calamari Network(KMA) til XPF
Fr0.03459149
1 Calamari Network(KMA) til BWP
P0.0045619668
1 Calamari Network(KMA) til BZD
$0.0006884049
1 Calamari Network(KMA) til CVE
$0.0321187122
1 Calamari Network(KMA) til DJF
Fr0.06062073
1 Calamari Network(KMA) til DOP
$0.0212412298
1 Calamari Network(KMA) til DZD
د.ج0.0443730044
1 Calamari Network(KMA) til FJD
$0.0007706025
1 Calamari Network(KMA) til GNF
Fr2.97795055
1 Calamari Network(KMA) til GTQ
Q0.0026234734
1 Calamari Network(KMA) til GYD
$0.0716797321
1 Calamari Network(KMA) til ISK
kr0.04144129

Calamari Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Calamari Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Calamari Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Calamari Network

Hvor mye er Calamari Network (KMA) verdt i dag?
Live KMA prisen i USD er 0.00034249 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KMA til USD er $ 0.00034249. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Calamari Network?
Markedsverdien for KMA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KMA?
Den sirkulerende forsyningen av KMA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKMA ?
KMA oppnådde en ATH-pris på 0.07041330464885065 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KMA?
KMA så en ATL-pris på 0.000055085950683925 USD.
Hva er handelsvolumet til KMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KMA er $ 64.91K USD.
Vil KMA gå høyere i år?
KMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:30 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KMA-til-USD-kalkulator

Beløp

KMA
KMA
USD
USD

1 KMA = 0.00034249 USD

Handle KMA

KMAUSDT
$0.00034249
$0.00034249$0.00034249
+0.62%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker