KLK Foundation pris i dag

Sanntids KLK Foundation (KLK) pris i dag er $ 0.4091, med en 0.17% endring de siste 24 timene. Nåværende KLK til USD konverteringssats er $ 0.4091 per KLK.

KLK Foundation rangerer for tiden som #492 etter markedsverdi på $ 40.91M, med en sirkulerende forsyning på 100.00M KLK. I løpet av de siste 24 timene KLK har den blitt handlet mellom $ 0.4031(laveste) og $ 0.4162 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.631953236889443, mens tidenes laveste notering var $ 0.35187983578947896.

Kortsiktig har KLK beveget seg -0.54% i løpet av den siste timen og -5.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 176.53K.

KLK Foundation (KLK) Markedsinformasjon

Rangering No.492 Markedsverdi $ 40.91M$ 40.91M $ 40.91M Volum (24 timer) $ 176.53K$ 176.53K $ 176.53K Fullt utvannet markedsverdi $ 409.10M$ 409.10M $ 409.10M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 10.00% Offentlig blokkjede BSC

