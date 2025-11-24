KLK Foundation (KLK)-prisforutsigelse (USD)

Få KLK Foundation prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KLK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp KLK

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på KLK Foundation % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.4186 $0.4186 $0.4186 +1.70% USD Faktisk Prediksjon KLK Foundation-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan KLK Foundation potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.4186 i 2025. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan KLK Foundation potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.439530 i 2026. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLK for 2027 $ 0.461506 med en 10.25% vekstrate. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLK for 2028 $ 0.484581 med en 15.76% vekstrate. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLK for 2029 $ 0.508810 med en 21.55% vekstrate. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLK for 2030 $ 0.534251 med en 27.63% vekstrate. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KLK Foundation potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.870239. KLK Foundation (KLK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KLK Foundation potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.4175. År Pris Vekst 2025 $ 0.4186 0.00%

2026 $ 0.439530 5.00%

2027 $ 0.461506 10.25%

2028 $ 0.484581 15.76%

2029 $ 0.508810 21.55%

2030 $ 0.534251 27.63%

2031 $ 0.560964 34.01%

2032 $ 0.589012 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.618462 47.75%

2034 $ 0.649385 55.13%

2035 $ 0.681855 62.89%

2036 $ 0.715948 71.03%

2037 $ 0.751745 79.59%

2038 $ 0.789332 88.56%

2039 $ 0.828799 97.99%

2040 $ 0.870239 107.89% Vis mer Kortsiktig KLK Foundation-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.4186 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.418657 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.419001 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.420320 0.41% KLK Foundation (KLK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KLK November 24, 2025(I dag) er $0.4186 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. KLK Foundation (KLK) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KLK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.418657 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. KLK Foundation (KLK) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KLK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.419001 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. KLK Foundation (KLK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KLK $0.420320 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende KLK Foundation prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.4186$ 0.4186 $ 0.4186 Prisendring (24 t) +1.70% Markedsverdi $ 41.82M$ 41.82M $ 41.82M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) $ 188.26K$ 188.26K $ 188.26K Volum (24 timer) -- Den siste KLK-prisen er $ 0.4186. Den har en 24-timers endring på +1.70%, med et 24-timers handelsvolum på $ 188.26K. Videre har KLK en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 41.82M. Se KLK livepris

Hvordan kjøpe KLK Foundation (KLK) Prøver du å kjøpe KLK? Du kan nå kjøpe KLK via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper KLK Foundation og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper KLK nå

KLK Foundation Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for KLK Foundation direktepris, er gjeldende pris for KLK Foundation 0.4182USD. Den sirkulerende forsyningen av KLK Foundation(KLK) er 0.00 KLK , som gir den en markedsverdi på $41.82M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.009099 $ 0.4202 $ 0.4031

7 dager -0.01% $ -0.005799 $ 0.4259 $ 0.3975

30 dager -0.12% $ -0.060799 $ 0.5 $ 0.3975 24-timers ytelse De siste 24 timene har KLK Foundation vist en prisbevegelse på $0.009099 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har KLK Foundation handlet på en topp på $0.4259 og en bunn på $0.3975 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til KLK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har KLK Foundation opplevd en -0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.060799 av dens verdi. Dette indikerer at KLK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette KLK Foundation prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KLK prishistorikk

Hvordan fungerer KLK Foundation (KLK) prisforutsigelsesmodul? KLK Foundation-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KLK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for KLK Foundation det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KLK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til KLK Foundation. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KLK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KLK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til KLK Foundation.

Hvorfor er KLK-prisforutsigelse viktig?

KLK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KLK nå? I følge dine forutsigelser vil KLK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KLK neste måned? I følge KLK Foundation (KLK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KLK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KLK koste i 2026? Prisen på 1 KLK Foundation (KLK) i dag er $0.4186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KLK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KLK i 2027? KLK Foundation (KLK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KLK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KLK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil KLK Foundation (KLK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KLK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil KLK Foundation (KLK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KLK koste i 2030? Prisen på 1 KLK Foundation (KLK) i dag er $0.4186 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KLK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KLK i 2040? KLK Foundation (KLK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KLK innen 2040. Registrer deg nå