KGEN (KGEN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i KGEN (KGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:04:06 (UTC+8)
USD

KGEN (KGEN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KGEN (KGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 173.30M
$ 173.30M$ 173.30M
All-time high:
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.1733
$ 0.1733$ 0.1733

KGEN (KGEN) Informasjon

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

Offisiell nettside:
https://kgen.io/
Teknisk dokument:
https://docsend.com/view/hk4x68ncce4cpssy
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xf3d5b4c34ed623478cc5141861776e6cf7ae3a1e

KGEN (KGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak KGEN (KGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet KGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange KGEN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår KGENs tokenomics, kan du utforske KGEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KGEN

Interessert i å legge til KGEN (KGEN) i porteføljen din?

KGEN (KGEN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til KGEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

KGEN prisforutsigelse

Vil du vite hvor KGEN kan være på vei? Vår KGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen