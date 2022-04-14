Jerry The Turtle (JYAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jerry The Turtle (JYAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) Informasjon JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Offisiell nettside: https://www.jerrytheturtle.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Kjøp JYAI nå!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jerry The Turtle (JYAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Total forsyning: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Sirkulerende forsyning: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M All-time high: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 All-Time Low: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Nåværende pris: $ 0.000119758 $ 0.000119758 $ 0.000119758 Lær mer om Jerry The Turtle (JYAI) pris

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jerry The Turtle (JYAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JYAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JYAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JYAIs tokenomics, kan du utforske JYAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JYAI Interessert i å legge til Jerry The Turtle (JYAI) i porteføljen din?

Jerry The Turtle (JYAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JYAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JYAI nå!

JYAI prisforutsigelse Vil du vite hvor JYAI kan være på vei? Vår JYAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JYAI tokenets prisforutsigelse nå!

