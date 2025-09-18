Dagens Jerry The Turtle livepris er 0.000147322 USD. Spor prisoppdateringer for JYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jerry The Turtle livepris er 0.000147322 USD. Spor prisoppdateringer for JYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jerry The Turtle Pris(JYAI)

1 JYAI til USD livepris:

$0.000147321
$0.000147321$0.000147321
-5.76%1D
USD
Jerry The Turtle (JYAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:15:22 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000145326
$ 0.000145326$ 0.000145326
24 timer lav
$ 0.000164919
$ 0.000164919$ 0.000164919
24 timer høy

$ 0.000145326
$ 0.000145326$ 0.000145326

$ 0.000164919
$ 0.000164919$ 0.000164919

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

+0.24%

-5.76%

-9.91%

-9.91%

Jerry The Turtle (JYAI) sanntidsprisen er $ 0.000147322. I løpet av de siste 24 timene har JYAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000145326 og et toppnivå på $ 0.000164919, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JYAI er $ 0.000320379364794765, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000000524860777.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JYAI endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -5.76% over 24 timer og -9.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jerry The Turtle (JYAI) Markedsinformasjon

No.1160

$ 10.17M
$ 10.17M$ 10.17M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 10.17M
$ 10.17M$ 10.17M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Jerry The Turtle er $ 10.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.06M. Den sirkulerende forsyningen på JYAI er 69.00B, med en total tilgang på 69000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.17M.

Jerry The Turtle (JYAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Jerry The Turtle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000900434-5.76%
30 dager$ -0.000074248-33.51%
60 dager$ +0.000060352+69.39%
90 dager$ +0.000044202+42.86%
Jerry The Turtle Prisendring i dag

I dag registrerte JYAI en endring på $ -0.00000900434 (-5.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Jerry The Turtle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000074248 (-33.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Jerry The Turtle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JYAI en endring på $ +0.000060352 (+69.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Jerry The Turtle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000044202+42.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Jerry The Turtle (JYAI)?

Sjekk ut Jerry The Turtle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Jerry The Turtle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JYAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Jerry The Turtle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Jerry The Turtle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Jerry The Turtle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jerry The Turtle (JYAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jerry The Turtle (JYAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jerry The Turtle.

Sjekk Jerry The Turtleprisprognosen nå!

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jerry The Turtle (JYAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JYAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Jerry The Turtle (JYAI)

Leter du etter hvordan du kjøperJerry The Turtle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Jerry The Turtle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JYAI til lokale valutaer

Jerry The Turtle Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Jerry The Turtle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Jerry The Turtle nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Jerry The Turtle

Hvor mye er Jerry The Turtle (JYAI) verdt i dag?
Live JYAI prisen i USD er 0.000147322 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JYAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JYAI til USD er $ 0.000147322. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jerry The Turtle?
Markedsverdien for JYAI er $ 10.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JYAI?
Den sirkulerende forsyningen av JYAI er 69.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJYAI ?
JYAI oppnådde en ATH-pris på 0.000320379364794765 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JYAI?
JYAI så en ATL-pris på 0.0000000524860777 USD.
Hva er handelsvolumet til JYAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JYAI er $ 1.06M USD.
Vil JYAI gå høyere i år?
JYAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JYAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:15:22 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

