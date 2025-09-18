Hva er Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Jerry The Turtle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk JYAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Jerry The Turtle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Jerry The Turtle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Jerry The Turtle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jerry The Turtle (JYAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jerry The Turtle (JYAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jerry The Turtle.

Sjekk Jerry The Turtleprisprognosen nå!

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jerry The Turtle (JYAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JYAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Jerry The Turtle (JYAI)

Leter du etter hvordan du kjøperJerry The Turtle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Jerry The Turtle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JYAI til lokale valutaer

Prøv konverting

Jerry The Turtle Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Jerry The Turtle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Jerry The Turtle Hvor mye er Jerry The Turtle (JYAI) verdt i dag? Live JYAI prisen i USD er 0.000147322 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JYAI-til-USD-pris? $ 0.000147322 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JYAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Jerry The Turtle? Markedsverdien for JYAI er $ 10.17M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JYAI? Den sirkulerende forsyningen av JYAI er 69.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJYAI ? JYAI oppnådde en ATH-pris på 0.000320379364794765 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JYAI? JYAI så en ATL-pris på 0.0000000524860777 USD . Hva er handelsvolumet til JYAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JYAI er $ 1.06M USD . Vil JYAI gå høyere i år? JYAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JYAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Jerry The Turtle (JYAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?