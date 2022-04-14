IX Swap (IXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IX Swap (IXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IX Swap (IXS) Informasjon The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Offisiell nettside: https://www.ixs.finance Teknisk dokument: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Kjøp IXS nå!

IX Swap (IXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IX Swap (IXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M Total forsyning: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Sirkulerende forsyning: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M All-time high: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 All-Time Low: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 Nåværende pris: $ 0.0837 $ 0.0837 $ 0.0837 Lær mer om IX Swap (IXS) pris

IX Swap (IXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IX Swap (IXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IXSs tokenomics, kan du utforske IXS tokenets livepris!

