Ispolink Token (ISP) Informasjon Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Offisiell nettside: https://ispolink.com/ Teknisk dokument: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Kjøp ISP nå!

Ispolink Token (ISP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ispolink Token (ISP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M All-time high: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 All-Time Low: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Nåværende pris: $ 0.0002892 $ 0.0002892 $ 0.0002892 Lær mer om Ispolink Token (ISP) pris

Ispolink Token (ISP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ispolink Token (ISP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISPs tokenomics, kan du utforske ISP tokenets livepris!

