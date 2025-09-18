Dagens Nifty Island livepris er 0.012993 USD. Spor prisoppdateringer for ISLAND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISLAND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nifty Island livepris er 0.012993 USD. Spor prisoppdateringer for ISLAND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISLAND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nifty Island Pris(ISLAND)

Nifty Island (ISLAND) Live prisdiagram
Nifty Island (ISLAND) Prisinformasjon (USD)

Nifty Island (ISLAND) sanntidsprisen er $ 0.012993. I løpet av de siste 24 timene har ISLAND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.012943 og et toppnivå på $ 0.013473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISLAND er $ 0.2917950312440039, mens den rekordlave prisen er $ 0.009059406634082372.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISLAND endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og +0.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nifty Island (ISLAND) Markedsinformasjon

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 57.19K
$ 57.19K$ 57.19K

$ 12.99M
$ 12.99M$ 12.99M

151.00M
151.00M 151.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

936,003,886.896365
936,003,886.896365 936,003,886.896365

15.10%

Nåværende markedsverdi på Nifty Island er $ 1.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.19K. Den sirkulerende forsyningen på ISLAND er 151.00M, med en total tilgang på 936003886.896365. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.99M.

Nifty Island (ISLAND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nifty Island for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00007316-0.55%
30 dager$ -0.000229-1.74%
60 dager$ -0.002008-13.39%
90 dager$ -0.000127-0.97%
Nifty Island Prisendring i dag

I dag registrerte ISLAND en endring på $ -0.00007316 (-0.55%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nifty Island 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000229 (-1.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nifty Island 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ISLAND en endring på $ -0.002008 (-13.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nifty Island 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000127-0.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nifty Island (ISLAND)?

Sjekk ut Nifty Island Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nifty Island investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ISLAND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nifty Island på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nifty Island kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nifty Island Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nifty Island (ISLAND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nifty Island (ISLAND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nifty Island.

Sjekk Nifty Islandprisprognosen nå!

Nifty Island (ISLAND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nifty Island (ISLAND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISLAND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nifty Island (ISLAND)

Leter du etter hvordan du kjøperNifty Island? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nifty Island på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ISLAND til lokale valutaer

Nifty Island Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nifty Island, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nifty Island nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nifty Island

Hvor mye er Nifty Island (ISLAND) verdt i dag?
Live ISLAND prisen i USD er 0.012993 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISLAND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISLAND til USD er $ 0.012993. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nifty Island?
Markedsverdien for ISLAND er $ 1.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISLAND?
Den sirkulerende forsyningen av ISLAND er 151.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISLAND ?
ISLAND oppnådde en ATH-pris på 0.2917950312440039 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISLAND?
ISLAND så en ATL-pris på 0.009059406634082372 USD.
Hva er handelsvolumet til ISLAND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISLAND er $ 57.19K USD.
Vil ISLAND gå høyere i år?
ISLAND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISLAND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Nifty Island (ISLAND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

