Nifty Island (ISLAND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nifty Island (ISLAND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nifty Island (ISLAND) Informasjon Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Offisiell nettside: https://www.niftyisland.com Teknisk dokument: https://guide.niftyisland.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Kjøp ISLAND nå!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nifty Island (ISLAND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Total forsyning: $ 935.80M $ 935.80M $ 935.80M Sirkulerende forsyning: $ 150.80M $ 150.80M $ 150.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.34M $ 12.34M $ 12.34M All-time high: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 All-Time Low: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Nåværende pris: $ 0.012337 $ 0.012337 $ 0.012337 Lær mer om Nifty Island (ISLAND) pris

Nifty Island (ISLAND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nifty Island (ISLAND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISLAND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISLAND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISLANDs tokenomics, kan du utforske ISLAND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ISLAND Interessert i å legge til Nifty Island (ISLAND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ISLAND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ISLAND på MEXC nå!

Nifty Island (ISLAND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ISLAND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ISLAND nå!

ISLAND prisforutsigelse Vil du vite hvor ISLAND kan være på vei? Vår ISLAND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISLAND tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!