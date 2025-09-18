Dagens InterMilanFanToken livepris er 0.5109 USD. Spor prisoppdateringer for INTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens InterMilanFanToken livepris er 0.5109 USD. Spor prisoppdateringer for INTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

InterMilanFanToken Logo

InterMilanFanToken Pris(INTER)

1 INTER til USD livepris:

$0.5109
$0.5109
-0.09%1D
USD
InterMilanFanToken (INTER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:16 (UTC+8)

InterMilanFanToken (INTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5089
$ 0.5089
24 timer lav
$ 0.5152
$ 0.5152
24 timer høy

$ 0.5089
$ 0.5089

$ 0.5152
$ 0.5152

$ 14.089
$ 14.089

$ 0.47268093461295757
$ 0.47268093461295757

+0.05%

-0.09%

-2.73%

-2.73%

InterMilanFanToken (INTER) sanntidsprisen er $ 0.5109. I løpet av de siste 24 timene har INTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5089 og et toppnivå på $ 0.5152, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INTER er $ 14.089, mens den rekordlave prisen er $ 0.47268093461295757.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INTER endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -2.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

InterMilanFanToken (INTER) Markedsinformasjon

No.1468

$ 5.17M
$ 5.17M

$ 150.77K
$ 150.77K

$ 10.08M
$ 10.08M

10.13M
10.13M

19,728,000
19,728,000

CHZ

Nåværende markedsverdi på InterMilanFanToken er $ 5.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.77K. Den sirkulerende forsyningen på INTER er 10.13M, med en total tilgang på 19728000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.08M.

InterMilanFanToken (INTER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene InterMilanFanToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00046-0.09%
30 dager$ -0.069-11.90%
60 dager$ +0.0126+2.52%
90 dager$ -0.0096-1.85%
InterMilanFanToken Prisendring i dag

I dag registrerte INTER en endring på $ -0.00046 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

InterMilanFanToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.069 (-11.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

InterMilanFanToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INTER en endring på $ +0.0126 (+2.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

InterMilanFanToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0096-1.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for InterMilanFanToken (INTER)?

Sjekk ut InterMilanFanToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere InterMilanFanToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INTER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om InterMilanFanToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din InterMilanFanToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

InterMilanFanToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil InterMilanFanToken (INTER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine InterMilanFanToken (INTER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for InterMilanFanToken.

Sjekk InterMilanFanTokenprisprognosen nå!

InterMilanFanToken (INTER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak InterMilanFanToken (INTER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INTER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe InterMilanFanToken (INTER)

Leter du etter hvordan du kjøperInterMilanFanToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe InterMilanFanToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INTER til lokale valutaer

1 InterMilanFanToken(INTER) til VND
13,444.3335
1 InterMilanFanToken(INTER) til AUD
A$0.771459
1 InterMilanFanToken(INTER) til GBP
0.378066
1 InterMilanFanToken(INTER) til EUR
0.434265
1 InterMilanFanToken(INTER) til USD
$0.5109
$0.5109
1 InterMilanFanToken(INTER) til MYR
RM2.14578
1 InterMilanFanToken(INTER) til TRY
21.135933
1 InterMilanFanToken(INTER) til JPY
¥75.1023
1 InterMilanFanToken(INTER) til ARS
ARS$753.536628
1 InterMilanFanToken(INTER) til RUB
42.66015
1 InterMilanFanToken(INTER) til INR
45.005181
1 InterMilanFanToken(INTER) til IDR
Rp8,514.996594
1 InterMilanFanToken(INTER) til KRW
714.54474
1 InterMilanFanToken(INTER) til PHP
29.157063
1 InterMilanFanToken(INTER) til EGP
￡E.24.610053
1 InterMilanFanToken(INTER) til BRL
R$2.717988
1 InterMilanFanToken(INTER) til CAD
C$0.699933
1 InterMilanFanToken(INTER) til BDT
62.196966
1 InterMilanFanToken(INTER) til NGN
763.672884
1 InterMilanFanToken(INTER) til COP
$1,995.703125
1 InterMilanFanToken(INTER) til ZAR
R.8.869224
1 InterMilanFanToken(INTER) til UAH
21.110388
1 InterMilanFanToken(INTER) til TZS
T.Sh.1,264.600116
1 InterMilanFanToken(INTER) til VES
Bs83.2767
1 InterMilanFanToken(INTER) til CLP
$487.9095
1 InterMilanFanToken(INTER) til PKR
Rs145.013856
1 InterMilanFanToken(INTER) til KZT
276.606369
1 InterMilanFanToken(INTER) til THB
฿16.267056
1 InterMilanFanToken(INTER) til TWD
NT$15.444507
1 InterMilanFanToken(INTER) til AED
د.إ1.875003
1 InterMilanFanToken(INTER) til CHF
Fr0.403611
1 InterMilanFanToken(INTER) til HKD
HK$3.969693
1 InterMilanFanToken(INTER) til AMD
֏195.52143
1 InterMilanFanToken(INTER) til MAD
.د.م4.608318
1 InterMilanFanToken(INTER) til MXN
$9.405669
1 InterMilanFanToken(INTER) til SAR
ريال1.915875
1 InterMilanFanToken(INTER) til ETB
Br73.349913
1 InterMilanFanToken(INTER) til KES
KSh65.998062
1 InterMilanFanToken(INTER) til JOD
د.أ0.3622281
1 InterMilanFanToken(INTER) til PLN
1.854567
1 InterMilanFanToken(INTER) til RON
лв2.207088
1 InterMilanFanToken(INTER) til SEK
kr4.807569
1 InterMilanFanToken(INTER) til BGN
лв0.848094
1 InterMilanFanToken(INTER) til HUF
Ft169.955994
1 InterMilanFanToken(INTER) til CZK
10.565412
1 InterMilanFanToken(INTER) til KWD
د.ك0.1558245
1 InterMilanFanToken(INTER) til ILS
1.701297
1 InterMilanFanToken(INTER) til BOB
Bs3.530319
1 InterMilanFanToken(INTER) til AZN
0.86853
1 InterMilanFanToken(INTER) til TJS
SM4.782024
1 InterMilanFanToken(INTER) til GEL
1.37943
1 InterMilanFanToken(INTER) til AOA
Kz465.721113
1 InterMilanFanToken(INTER) til BHD
.د.ب0.1926093
1 InterMilanFanToken(INTER) til BMD
$0.5109
$0.5109
1 InterMilanFanToken(INTER) til DKK
kr3.244215
1 InterMilanFanToken(INTER) til HNL
L13.390689
1 InterMilanFanToken(INTER) til MUR
23.164206
1 InterMilanFanToken(INTER) til NAD
$8.864115
1 InterMilanFanToken(INTER) til NOK
kr5.083455
1 InterMilanFanToken(INTER) til NZD
$0.86853
1 InterMilanFanToken(INTER) til PAB
B/.0.5109
B/.0.5109
1 InterMilanFanToken(INTER) til PGK
K2.135562
1 InterMilanFanToken(INTER) til QAR
ر.ق1.854567
1 InterMilanFanToken(INTER) til RSD
дин.50.977602
1 InterMilanFanToken(INTER) til UZS
soʻm6,307.402803
1 InterMilanFanToken(INTER) til ALL
L42.128814
1 InterMilanFanToken(INTER) til ANG
ƒ0.914511
1 InterMilanFanToken(INTER) til AWG
ƒ0.91962
1 InterMilanFanToken(INTER) til BBD
$1.0218
1 InterMilanFanToken(INTER) til BAM
KM0.848094
1 InterMilanFanToken(INTER) til BIF
Fr1,525.0365
1 InterMilanFanToken(INTER) til BND
$0.653952
1 InterMilanFanToken(INTER) til BSD
$0.5109
$0.5109
1 InterMilanFanToken(INTER) til JMD
$81.953469
1 InterMilanFanToken(INTER) til KHR
2,051.805054
1 InterMilanFanToken(INTER) til KMF
Fr213.5562
1 InterMilanFanToken(INTER) til LAK
11,106.521517
1 InterMilanFanToken(INTER) til LKR
Rs154.537032
1 InterMilanFanToken(INTER) til MDL
L8.42985
1 InterMilanFanToken(INTER) til MGA
Ar2,260.614993
1 InterMilanFanToken(INTER) til MOP
P4.092309
1 InterMilanFanToken(INTER) til MVR
7.81677
1 InterMilanFanToken(INTER) til MWK
MK886.978599
1 InterMilanFanToken(INTER) til MZN
MT32.64651
1 InterMilanFanToken(INTER) til NPR
Rs71.996028
1 InterMilanFanToken(INTER) til PYG
3,648.8478
1 InterMilanFanToken(INTER) til RWF
Fr740.2941
1 InterMilanFanToken(INTER) til SBD
$4.18938
1 InterMilanFanToken(INTER) til SCR
7.775898
1 InterMilanFanToken(INTER) til SRD
$19.460181
1 InterMilanFanToken(INTER) til SVC
$4.470375
1 InterMilanFanToken(INTER) til SZL
L8.864115
1 InterMilanFanToken(INTER) til TMT
m1.78815
1 InterMilanFanToken(INTER) til TND
د.ت1.486719
1 InterMilanFanToken(INTER) til TTD
$3.458793
1 InterMilanFanToken(INTER) til UGX
Sh1,792.2372
1 InterMilanFanToken(INTER) til XAF
Fr285.0822
1 InterMilanFanToken(INTER) til XCD
$1.37943
1 InterMilanFanToken(INTER) til XOF
Fr285.0822
1 InterMilanFanToken(INTER) til XPF
Fr51.6009
1 InterMilanFanToken(INTER) til BWP
P6.805188
1 InterMilanFanToken(INTER) til BZD
$1.026909
1 InterMilanFanToken(INTER) til CVE
$47.912202
1 InterMilanFanToken(INTER) til DJF
Fr90.9402
1 InterMilanFanToken(INTER) til DOP
$31.686018
1 InterMilanFanToken(INTER) til DZD
د.ج66.187095
1 InterMilanFanToken(INTER) til FJD
$1.149525
1 InterMilanFanToken(INTER) til GNF
Fr4,442.2755
1 InterMilanFanToken(INTER) til GTQ
Q3.913494
1 InterMilanFanToken(INTER) til GYD
$106.926261
1 InterMilanFanToken(INTER) til ISK
kr61.8189

InterMilanFanToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av InterMilanFanToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell InterMilanFanToken nettside
Blokker Explorer

Hvor mye er InterMilanFanToken (INTER) verdt i dag?
Live INTER prisen i USD er 0.5109 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INTER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INTER til USD er $ 0.5109. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for InterMilanFanToken?
Markedsverdien for INTER er $ 5.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INTER?
Den sirkulerende forsyningen av INTER er 10.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINTER ?
INTER oppnådde en ATH-pris på 14.089 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INTER?
INTER så en ATL-pris på 0.47268093461295757 USD.
Hva er handelsvolumet til INTER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INTER er $ 150.77K USD.
Vil INTER gå høyere i år?
INTER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INTER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:26:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

INTERUSDT
$0.5109
$0.5109
