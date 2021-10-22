INTER

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

NavnINTER

RangeringNo.1485

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)6.45%

Opplagsforsyning10,177,991

Maksimal forsyning0

Total forsyning19,728,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high14.089,2021-10-22

Laveste pris0.4500291835060748,2025-09-28

Offentlig blokkjedeCHZ

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

