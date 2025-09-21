Internet Computer (ICP)-prisforutsigelse (USD)

Få Internet Computer prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ICP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Internet Computer % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $4.74 $4.74 $4.74 -0.60% USD Faktisk Prediksjon Internet Computer-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Internet Computer (ICP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Internet Computer potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.74 i 2025. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Internet Computer potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.977 i 2026. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICP for 2027 $ 5.2258 med en 10.25% vekstrate. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICP for 2028 $ 5.4871 med en 15.76% vekstrate. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICP for 2029 $ 5.7614 med en 21.55% vekstrate. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ICP for 2030 $ 6.0495 med en 27.63% vekstrate. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Internet Computer potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 9.8541. Internet Computer (ICP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Internet Computer potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16.0513. År Pris Vekst 2025 $ 4.74 0.00%

2026 $ 4.977 5.00%

2027 $ 5.2258 10.25%

2028 $ 5.4871 15.76%

2029 $ 5.7614 21.55%

2030 $ 6.0495 27.63%

2031 $ 6.3520 34.01%

2032 $ 6.6696 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 7.0031 47.75%

2034 $ 7.3532 55.13%

2035 $ 7.7209 62.89%

2036 $ 8.1070 71.03%

2037 $ 8.5123 79.59%

2038 $ 8.9379 88.56%

2039 $ 9.3848 97.99%

2040 $ 9.8541 107.89% Vis mer Kortsiktig Internet Computer-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 4.74 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 4.7406 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 4.7445 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 4.7594 0.41% Internet Computer (ICP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ICP September 21, 2025(I dag) er $4.74 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Internet Computer (ICP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ICP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $4.7406 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Internet Computer (ICP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ICP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $4.7445 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Internet Computer (ICP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ICP $4.7594 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Internet Computer prisstatistikk Gjeldende pris $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 Prisendring (24 t) -0.60% Markedsverdi $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Opplagsforsyning 538.08M 538.08M 538.08M Volum (24 timer) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) -- Den siste ICP-prisen er $ 4.74. Den har en 24-timers endring på -0.60%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.31M. Videre har ICP en sirkulerende forsyning på 538.08M og total markedsverdi på $ 2.55B. Se ICP livepris

Hvordan kjøpe Internet Computer (ICP) Prøver du å kjøpe ICP? Du kan nå kjøpe ICP via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Internet Computer og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper ICP nå

Internet Computer Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Internet Computer direktepris, er gjeldende pris for Internet Computer 4.74USD. Den sirkulerende forsyningen av Internet Computer(ICP) er 0.00 ICP , som gir den en markedsverdi på $2.55B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.009999 $ 4.805 $ 4.689

7 dager -0.06% $ -0.302999 $ 5.063 $ 4.611

30 dager -0.07% $ -0.386999 $ 5.582 $ 4.591 24-timers ytelse De siste 24 timene har Internet Computer vist en prisbevegelse på $0.009999 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Internet Computer handlet på en topp på $5.063 og en bunn på $4.611 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til ICP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Internet Computer opplevd en -0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.386999 av dens verdi. Dette indikerer at ICP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Internet Computer prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ICP prishistorikk

Hvordan fungerer Internet Computer (ICP) prisforutsigelsesmodul? Internet Computer-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ICP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Internet Computer det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ICP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Internet Computer. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ICP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ICP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Internet Computer.

Hvorfor er ICP-prisforutsigelse viktig?

ICP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

