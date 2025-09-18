Hva er ICECREAM (ICECREAM)

IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X.

ICECREAM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ICECREAM (ICECREAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ICECREAM (ICECREAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ICECREAM.

ICECREAM (ICECREAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ICECREAM (ICECREAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICECREAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ICECREAM (ICECREAM)

Leter du etter hvordan du kjøperICECREAM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ICECREAM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICECREAM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ICECREAM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ICECREAM Hvor mye er ICECREAM (ICECREAM) verdt i dag? Live ICECREAM prisen i USD er 0.01709 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ICECREAM-til-USD-pris? $ 0.01709 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ICECREAM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ICECREAM? Markedsverdien for ICECREAM er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ICECREAM? Den sirkulerende forsyningen av ICECREAM er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICECREAM ? ICECREAM oppnådde en ATH-pris på 0.05093646168676898 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ICECREAM? ICECREAM så en ATL-pris på 0.000269589494391974 USD . Hva er handelsvolumet til ICECREAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICECREAM er $ 56.73K USD . Vil ICECREAM gå høyere i år? ICECREAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICECREAM prisprognosen for en mer grundig analyse.

ICECREAM (ICECREAM) Viktige bransjeoppdateringer

