Hund on Sol (HUND) Informasjon HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Offisiell nettside: https://hundonsol.com/ Teknisk dokument: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Kjøp HUND nå!

Hund on Sol (HUND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hund on Sol (HUND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 637.49K $ 637.49K $ 637.49K Total forsyning: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Sirkulerende forsyning: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 637.58K $ 637.58K $ 637.58K All-time high: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 All-Time Low: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Nåværende pris: $ 0.001594 $ 0.001594 $ 0.001594 Lær mer om Hund on Sol (HUND) pris

Hund on Sol (HUND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hund on Sol (HUND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUNDs tokenomics, kan du utforske HUND tokenets livepris!

Hund on Sol (HUND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HUND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HUND nå!

HUND prisforutsigelse Vil du vite hvor HUND kan være på vei? Vår HUND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HUND tokenets prisforutsigelse nå!

