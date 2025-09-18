Hva er Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hund on Sol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HUND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hund on Sol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hund on Sol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hund on Sol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hund on Sol (HUND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hund on Sol (HUND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hund on Sol.

Sjekk Hund on Solprisprognosen nå!

Hund on Sol (HUND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hund on Sol (HUND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hund on Sol (HUND)

Leter du etter hvordan du kjøperHund on Sol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hund on Sol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HUND til lokale valutaer

Prøv konverting

Hund on Sol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hund on Sol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hund on Sol Hvor mye er Hund on Sol (HUND) verdt i dag? Live HUND prisen i USD er 0.001613 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HUND-til-USD-pris? $ 0.001613 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HUND til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hund on Sol? Markedsverdien for HUND er $ 645.09K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HUND? Den sirkulerende forsyningen av HUND er 399.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUND ? HUND oppnådde en ATH-pris på 0.058309264934050455 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HUND? HUND så en ATL-pris på 0.000035172954125922 USD . Hva er handelsvolumet til HUND? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUND er $ 176.84K USD . Vil HUND gå høyere i år? HUND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUND prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hund on Sol (HUND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?