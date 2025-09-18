Dagens Hund on Sol livepris er 0.001613 USD. Spor prisoppdateringer for HUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hund on Sol livepris er 0.001613 USD. Spor prisoppdateringer for HUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hund on Sol Logo

Hund on Sol Pris(HUND)

1 HUND til USD livepris:

$0.001613
-0.37%1D
USD
Hund on Sol (HUND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:56 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001606
24 timer lav
$ 0.001734
24 timer høy

$ 0.001606
$ 0.001734
$ 0.058309264934050455
$ 0.000035172954125922
-0.13%

-0.37%

-7.52%

-7.52%

Hund on Sol (HUND) sanntidsprisen er $ 0.001613. I løpet av de siste 24 timene har HUND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001606 og et toppnivå på $ 0.001734, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUND er $ 0.058309264934050455, mens den rekordlave prisen er $ 0.000035172954125922.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUND endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -7.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hund on Sol (HUND) Markedsinformasjon

No.2413

$ 645.09K
$ 176.84K
$ 645.18K
399.93M
399,989,208.52714443
SOL

Nåværende markedsverdi på Hund on Sol er $ 645.09K, med et 24-timers handelsvolum på $ 176.84K. Den sirkulerende forsyningen på HUND er 399.93M, med en total tilgang på 399989208.52714443. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 645.18K.

Hund on Sol (HUND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hund on Sol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000599-0.37%
30 dager$ -0.000056-3.36%
60 dager$ -0.000857-34.70%
90 dager$ -0.000074-4.39%
Hund on Sol Prisendring i dag

I dag registrerte HUND en endring på $ -0.00000599 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hund on Sol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000056 (-3.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hund on Sol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HUND en endring på $ -0.000857 (-34.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hund on Sol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000074-4.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hund on Sol (HUND)?

Sjekk ut Hund on Sol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hund on Sol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HUND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hund on Sol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hund on Sol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hund on Sol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hund on Sol (HUND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hund on Sol (HUND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hund on Sol.

Sjekk Hund on Solprisprognosen nå!

Hund on Sol (HUND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hund on Sol (HUND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hund on Sol (HUND)

Leter du etter hvordan du kjøperHund on Sol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hund on Sol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HUND til lokale valutaer

1 Hund on Sol(HUND) til VND
42.446095
1 Hund on Sol(HUND) til AUD
A$0.00243563
1 Hund on Sol(HUND) til GBP
0.00119362
1 Hund on Sol(HUND) til EUR
0.00137105
1 Hund on Sol(HUND) til USD
$0.001613
1 Hund on Sol(HUND) til MYR
RM0.0067746
1 Hund on Sol(HUND) til TRY
0.06674594
1 Hund on Sol(HUND) til JPY
¥0.237111
1 Hund on Sol(HUND) til ARS
ARS$2.37904596
1 Hund on Sol(HUND) til RUB
0.13466937
1 Hund on Sol(HUND) til INR
0.14208917
1 Hund on Sol(HUND) til IDR
Rp26.88332258
1 Hund on Sol(HUND) til KRW
2.25278032
1 Hund on Sol(HUND) til PHP
0.09203778
1 Hund on Sol(HUND) til EGP
￡E.0.07769821
1 Hund on Sol(HUND) til BRL
R$0.00858116
1 Hund on Sol(HUND) til CAD
C$0.00220981
1 Hund on Sol(HUND) til BDT
0.19636662
1 Hund on Sol(HUND) til NGN
2.41104788
1 Hund on Sol(HUND) til COP
$6.30078125
1 Hund on Sol(HUND) til ZAR
R.0.02795329
1 Hund on Sol(HUND) til UAH
0.06664916
1 Hund on Sol(HUND) til TZS
T.Sh.3.99256212
1 Hund on Sol(HUND) til VES
Bs0.262919
1 Hund on Sol(HUND) til CLP
$1.540415
1 Hund on Sol(HUND) til PKR
Rs0.45783392
1 Hund on Sol(HUND) til KZT
0.87329433
1 Hund on Sol(HUND) til THB
฿0.0512934
1 Hund on Sol(HUND) til TWD
NT$0.04876099
1 Hund on Sol(HUND) til AED
د.إ0.00591971
1 Hund on Sol(HUND) til CHF
Fr0.00127427
1 Hund on Sol(HUND) til HKD
HK$0.01253301
1 Hund on Sol(HUND) til AMD
֏0.6172951
1 Hund on Sol(HUND) til MAD
.د.م0.01454926
1 Hund on Sol(HUND) til MXN
$0.02966307
1 Hund on Sol(HUND) til SAR
ريال0.00604875
1 Hund on Sol(HUND) til ETB
Br0.23157841
1 Hund on Sol(HUND) til KES
KSh0.20836734
1 Hund on Sol(HUND) til JOD
د.أ0.001143617
1 Hund on Sol(HUND) til PLN
0.00583906
1 Hund on Sol(HUND) til RON
лв0.00695203
1 Hund on Sol(HUND) til SEK
kr0.01517833
1 Hund on Sol(HUND) til BGN
лв0.00267758
1 Hund on Sol(HUND) til HUF
Ft0.53587086
1 Hund on Sol(HUND) til CZK
0.03334071
1 Hund on Sol(HUND) til KWD
د.ك0.000491965
1 Hund on Sol(HUND) til ILS
0.00537129
1 Hund on Sol(HUND) til BOB
Bs0.01114583
1 Hund on Sol(HUND) til AZN
0.0027421
1 Hund on Sol(HUND) til TJS
SM0.01509768
1 Hund on Sol(HUND) til GEL
0.0043551
1 Hund on Sol(HUND) til AOA
Kz1.47036241
1 Hund on Sol(HUND) til BHD
.د.ب0.000608101
1 Hund on Sol(HUND) til BMD
$0.001613
1 Hund on Sol(HUND) til DKK
kr0.01024255
1 Hund on Sol(HUND) til HNL
L0.04227673
1 Hund on Sol(HUND) til MUR
0.07313342
1 Hund on Sol(HUND) til NAD
$0.02798555
1 Hund on Sol(HUND) til NOK
kr0.01603322
1 Hund on Sol(HUND) til NZD
$0.0027421
1 Hund on Sol(HUND) til PAB
B/.0.001613
1 Hund on Sol(HUND) til PGK
K0.00674234
1 Hund on Sol(HUND) til QAR
ر.ق0.00585519
1 Hund on Sol(HUND) til RSD
дин.0.16084836
1 Hund on Sol(HUND) til UZS
soʻm19.91356571
1 Hund on Sol(HUND) til ALL
L0.13300798
1 Hund on Sol(HUND) til ANG
ƒ0.00288727
1 Hund on Sol(HUND) til AWG
ƒ0.0029034
1 Hund on Sol(HUND) til BBD
$0.003226
1 Hund on Sol(HUND) til BAM
KM0.00267758
1 Hund on Sol(HUND) til BIF
Fr4.814805
1 Hund on Sol(HUND) til BND
$0.00206464
1 Hund on Sol(HUND) til BSD
$0.001613
1 Hund on Sol(HUND) til JMD
$0.25874133
1 Hund on Sol(HUND) til KHR
6.47790478
1 Hund on Sol(HUND) til KMF
Fr0.674234
1 Hund on Sol(HUND) til LAK
35.06521669
1 Hund on Sol(HUND) til LKR
Rs0.48790024
1 Hund on Sol(HUND) til MDL
L0.0266145
1 Hund on Sol(HUND) til MGA
Ar7.13715401
1 Hund on Sol(HUND) til MOP
P0.01292013
1 Hund on Sol(HUND) til MVR
0.0246789
1 Hund on Sol(HUND) til MWK
MK2.80034543
1 Hund on Sol(HUND) til MZN
MT0.1030707
1 Hund on Sol(HUND) til NPR
Rs0.22730396
1 Hund on Sol(HUND) til PYG
11.520046
1 Hund on Sol(HUND) til RWF
Fr2.337237
1 Hund on Sol(HUND) til SBD
$0.0132266
1 Hund on Sol(HUND) til SCR
0.02311429
1 Hund on Sol(HUND) til SRD
$0.06143917
1 Hund on Sol(HUND) til SVC
$0.01411375
1 Hund on Sol(HUND) til SZL
L0.02798555
1 Hund on Sol(HUND) til TMT
m0.0056455
1 Hund on Sol(HUND) til TND
د.ت0.00469383
1 Hund on Sol(HUND) til TTD
$0.01092001
1 Hund on Sol(HUND) til UGX
Sh5.658404
1 Hund on Sol(HUND) til XAF
Fr0.900054
1 Hund on Sol(HUND) til XCD
$0.0043551
1 Hund on Sol(HUND) til XOF
Fr0.900054
1 Hund on Sol(HUND) til XPF
Fr0.162913
1 Hund on Sol(HUND) til BWP
P0.02148516
1 Hund on Sol(HUND) til BZD
$0.00324213
1 Hund on Sol(HUND) til CVE
$0.15126714
1 Hund on Sol(HUND) til DJF
Fr0.285501
1 Hund on Sol(HUND) til DOP
$0.10003826
1 Hund on Sol(HUND) til DZD
د.ج0.20898028
1 Hund on Sol(HUND) til FJD
$0.00362925
1 Hund on Sol(HUND) til GNF
Fr14.025035
1 Hund on Sol(HUND) til GTQ
Q0.01235558
1 Hund on Sol(HUND) til GYD
$0.33758477
1 Hund on Sol(HUND) til ISK
kr0.195173

Hund on Sol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hund on Sol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hund on Sol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hund on Sol

Hvor mye er Hund on Sol (HUND) verdt i dag?
Live HUND prisen i USD er 0.001613 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HUND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HUND til USD er $ 0.001613. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hund on Sol?
Markedsverdien for HUND er $ 645.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HUND?
Den sirkulerende forsyningen av HUND er 399.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUND ?
HUND oppnådde en ATH-pris på 0.058309264934050455 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HUND?
HUND så en ATL-pris på 0.000035172954125922 USD.
Hva er handelsvolumet til HUND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUND er $ 176.84K USD.
Vil HUND gå høyere i år?
HUND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:56 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

