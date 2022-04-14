HTX DAO (HTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HTX DAO (HTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HTX DAO (HTX) Informasjon HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Offisiell nettside: https://www.htxdao.com Teknisk dokument: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Kjøp HTX nå!

HTX DAO (HTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HTX DAO (HTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B All-time high: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 All-Time Low: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 Nåværende pris: $ 0.000002316 $ 0.000002316 $ 0.000002316 Lær mer om HTX DAO (HTX) pris

HTX DAO (HTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HTX DAO (HTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTXs tokenomics, kan du utforske HTX tokenets livepris!

HTX DAO (HTX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HTX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HTX nå!

HTX prisforutsigelse Vil du vite hvor HTX kan være på vei? Vår HTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HTX tokenets prisforutsigelse nå!

