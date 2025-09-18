Dagens HTX DAO livepris er 0.000002354 USD. Spor prisoppdateringer for HTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HTX DAO livepris er 0.000002354 USD. Spor prisoppdateringer for HTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HTX

HTX Prisinformasjon

HTX teknisk dokument

HTX Offisiell nettside

HTX tokenomics

HTX Prisprognose

HTX-historikk

HTX Kjøpeguide

HTX-til-fiat-valutakonverter

HTX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

HTX DAO Logo

HTX DAO Pris(HTX)

1 HTX til USD livepris:

$0.000002352
$0.000002352$0.000002352
-1.13%1D
USD
HTX DAO (HTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:42 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000002279
$ 0.000002279$ 0.000002279
24 timer lav
$ 0.000002693
$ 0.000002693$ 0.000002693
24 timer høy

$ 0.000002279
$ 0.000002279$ 0.000002279

$ 0.000002693
$ 0.000002693$ 0.000002693

$ 0.000003589163805033
$ 0.000003589163805033$ 0.000003589163805033

$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034

-0.17%

-1.13%

+11.72%

+11.72%

HTX DAO (HTX) sanntidsprisen er $ 0.000002354. I løpet av de siste 24 timene har HTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000002279 og et toppnivå på $ 0.000002693, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTX er $ 0.000003589163805033, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000802556452034.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTX endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og +11.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HTX DAO (HTX) Markedsinformasjon

No.3508

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 499.04K
$ 499.04K$ 499.04K

$ 2.35B
$ 2.35B$ 2.35B

0.00
0.00 0.00

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

0.00%

TRX

Nåværende markedsverdi på HTX DAO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 499.04K. Den sirkulerende forsyningen på HTX er 0.00, med en total tilgang på 999990000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.35B.

HTX DAO (HTX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HTX DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000002688-1.13%
30 dager$ +0.000000004+0.17%
60 dager$ +0.000000465+24.61%
90 dager$ +0.000000627+36.30%
HTX DAO Prisendring i dag

I dag registrerte HTX en endring på $ -0.00000002688 (-1.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HTX DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000000004 (+0.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HTX DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HTX en endring på $ +0.000000465 (+24.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HTX DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000000627+36.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HTX DAO (HTX)?

Sjekk ut HTX DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HTX DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HTX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HTX DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HTX DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HTX DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HTX DAO (HTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HTX DAO (HTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HTX DAO.

Sjekk HTX DAOprisprognosen nå!

HTX DAO (HTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HTX DAO (HTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HTX DAO (HTX)

Leter du etter hvordan du kjøperHTX DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HTX DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HTX til lokale valutaer

1 HTX DAO(HTX) til VND
0.06194551
1 HTX DAO(HTX) til AUD
A$0.00000355454
1 HTX DAO(HTX) til GBP
0.00000174196
1 HTX DAO(HTX) til EUR
0.0000020009
1 HTX DAO(HTX) til USD
$0.000002354
1 HTX DAO(HTX) til MYR
RM0.0000098868
1 HTX DAO(HTX) til TRY
0.00009740852
1 HTX DAO(HTX) til JPY
¥0.000346038
1 HTX DAO(HTX) til ARS
ARS$0.00347196168
1 HTX DAO(HTX) til RUB
0.00019653546
1 HTX DAO(HTX) til INR
0.00020736386
1 HTX DAO(HTX) til IDR
Rp0.03923331764
1 HTX DAO(HTX) til KRW
0.00328769056
1 HTX DAO(HTX) til PHP
0.00013431924
1 HTX DAO(HTX) til EGP
￡E.0.00011339218
1 HTX DAO(HTX) til BRL
R$0.00001252328
1 HTX DAO(HTX) til CAD
C$0.00000322498
1 HTX DAO(HTX) til BDT
0.00028657596
1 HTX DAO(HTX) til NGN
0.00351866504
1 HTX DAO(HTX) til COP
$0.0091953125
1 HTX DAO(HTX) til ZAR
R.0.00004079482
1 HTX DAO(HTX) til UAH
0.00009726728
1 HTX DAO(HTX) til TZS
T.Sh.0.00582671496
1 HTX DAO(HTX) til VES
Bs0.000383702
1 HTX DAO(HTX) til CLP
$0.00224807
1 HTX DAO(HTX) til PKR
Rs0.00066815936
1 HTX DAO(HTX) til KZT
0.00127447914
1 HTX DAO(HTX) til THB
฿0.0000748572
1 HTX DAO(HTX) til TWD
NT$0.00007116142
1 HTX DAO(HTX) til AED
د.إ0.00000863918
1 HTX DAO(HTX) til CHF
Fr0.00000185966
1 HTX DAO(HTX) til HKD
HK$0.00001829058
1 HTX DAO(HTX) til AMD
֏0.0009008758
1 HTX DAO(HTX) til MAD
.د.م0.00002123308
1 HTX DAO(HTX) til MXN
$0.00004329006
1 HTX DAO(HTX) til SAR
ريال0.0000088275
1 HTX DAO(HTX) til ETB
Br0.00033796378
1 HTX DAO(HTX) til KES
KSh0.00030408972
1 HTX DAO(HTX) til JOD
د.أ0.000001668986
1 HTX DAO(HTX) til PLN
0.00000852148
1 HTX DAO(HTX) til RON
лв0.00001014574
1 HTX DAO(HTX) til SEK
kr0.00002215114
1 HTX DAO(HTX) til BGN
лв0.00000390764
1 HTX DAO(HTX) til HUF
Ft0.00078204588
1 HTX DAO(HTX) til CZK
0.00004865718
1 HTX DAO(HTX) til KWD
د.ك0.00000071797
1 HTX DAO(HTX) til ILS
0.00000783882
1 HTX DAO(HTX) til BOB
Bs0.00001626614
1 HTX DAO(HTX) til AZN
0.0000040018
1 HTX DAO(HTX) til TJS
SM0.00002203344
1 HTX DAO(HTX) til GEL
0.0000063558
1 HTX DAO(HTX) til AOA
Kz0.00214583578
1 HTX DAO(HTX) til BHD
.د.ب0.000000887458
1 HTX DAO(HTX) til BMD
$0.000002354
1 HTX DAO(HTX) til DKK
kr0.0000149479
1 HTX DAO(HTX) til HNL
L0.00006169834
1 HTX DAO(HTX) til MUR
0.00010673036
1 HTX DAO(HTX) til NAD
$0.0000408419
1 HTX DAO(HTX) til NOK
kr0.00002339876
1 HTX DAO(HTX) til NZD
$0.0000040018
1 HTX DAO(HTX) til PAB
B/.0.000002354
1 HTX DAO(HTX) til PGK
K0.00000983972
1 HTX DAO(HTX) til QAR
ر.ق0.00000854502
1 HTX DAO(HTX) til RSD
дин.0.00023474088
1 HTX DAO(HTX) til UZS
soʻm0.02906170718
1 HTX DAO(HTX) til ALL
L0.00019411084
1 HTX DAO(HTX) til ANG
ƒ0.00000421366
1 HTX DAO(HTX) til AWG
ƒ0.0000042372
1 HTX DAO(HTX) til BBD
$0.000004708
1 HTX DAO(HTX) til BAM
KM0.00000390764
1 HTX DAO(HTX) til BIF
Fr0.00702669
1 HTX DAO(HTX) til BND
$0.00000301312
1 HTX DAO(HTX) til BSD
$0.000002354
1 HTX DAO(HTX) til JMD
$0.00037760514
1 HTX DAO(HTX) til KHR
0.00945380524
1 HTX DAO(HTX) til KMF
Fr0.000983972
1 HTX DAO(HTX) til LAK
0.05117391202
1 HTX DAO(HTX) til LKR
Rs0.00071203792
1 HTX DAO(HTX) til MDL
L0.000038841
1 HTX DAO(HTX) til MGA
Ar0.01041590858
1 HTX DAO(HTX) til MOP
P0.00001885554
1 HTX DAO(HTX) til MVR
0.0000360162
1 HTX DAO(HTX) til MWK
MK0.00408680294
1 HTX DAO(HTX) til MZN
MT0.0001504206
1 HTX DAO(HTX) til NPR
Rs0.00033172568
1 HTX DAO(HTX) til PYG
0.016812268
1 HTX DAO(HTX) til RWF
Fr0.003410946
1 HTX DAO(HTX) til SBD
$0.0000193028
1 HTX DAO(HTX) til SCR
0.00003373282
1 HTX DAO(HTX) til SRD
$0.00008966386
1 HTX DAO(HTX) til SVC
$0.0000205975
1 HTX DAO(HTX) til SZL
L0.0000408419
1 HTX DAO(HTX) til TMT
m0.000008239
1 HTX DAO(HTX) til TND
د.ت0.00000685014
1 HTX DAO(HTX) til TTD
$0.00001593658
1 HTX DAO(HTX) til UGX
Sh0.008257832
1 HTX DAO(HTX) til XAF
Fr0.001313532
1 HTX DAO(HTX) til XCD
$0.0000063558
1 HTX DAO(HTX) til XOF
Fr0.001313532
1 HTX DAO(HTX) til XPF
Fr0.000237754
1 HTX DAO(HTX) til BWP
P0.00003135528
1 HTX DAO(HTX) til BZD
$0.00000473154
1 HTX DAO(HTX) til CVE
$0.00022075812
1 HTX DAO(HTX) til DJF
Fr0.000416658
1 HTX DAO(HTX) til DOP
$0.00014599508
1 HTX DAO(HTX) til DZD
د.ج0.00030498424
1 HTX DAO(HTX) til FJD
$0.0000052965
1 HTX DAO(HTX) til GNF
Fr0.02046803
1 HTX DAO(HTX) til GTQ
Q0.00001803164
1 HTX DAO(HTX) til GYD
$0.00049266866
1 HTX DAO(HTX) til ISK
kr0.000284834

HTX DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HTX DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell HTX DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HTX DAO

Hvor mye er HTX DAO (HTX) verdt i dag?
Live HTX prisen i USD er 0.000002354 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HTX til USD er $ 0.000002354. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HTX DAO?
Markedsverdien for HTX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HTX?
Den sirkulerende forsyningen av HTX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHTX ?
HTX oppnådde en ATH-pris på 0.000003589163805033 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HTX?
HTX så en ATL-pris på 0.000000802556452034 USD.
Hva er handelsvolumet til HTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HTX er $ 499.04K USD.
Vil HTX gå høyere i år?
HTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:42 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HTX-til-USD-kalkulator

Beløp

HTX
HTX
USD
USD

1 HTX = 0.000002354 USD

Handle HTX

HTXUSDT
$0.000002352
$0.000002352$0.000002352
-1.25%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker