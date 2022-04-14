HTR (HTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HTR (HTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HTR (HTR) Informasjon Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Offisiell nettside: https://hathor.network Teknisk dokument: https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.hathor.network/ Kjøp HTR nå!

HTR (HTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HTR (HTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Total forsyning: $ 939.54M $ 939.54M $ 939.54M Sirkulerende forsyning: $ 498.78M $ 498.78M $ 498.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M All-time high: $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 All-Time Low: $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 Nåværende pris: $ 0.01317 $ 0.01317 $ 0.01317 Lær mer om HTR (HTR) pris

HTR (HTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HTR (HTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTRs tokenomics, kan du utforske HTR tokenets livepris!

