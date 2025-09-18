Dagens Holo Token livepris er 0.0009496 USD. Spor prisoppdateringer for HOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Holo Token livepris er 0.0009496 USD. Spor prisoppdateringer for HOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Holo Token Pris(HOT)

$0.0009496
Holo Token (HOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:12 (UTC+8)

Holo Token (HOT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0009426
Holo Token (HOT) sanntidsprisen er $ 0.0009496. I løpet av de siste 24 timene har HOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0009426 og et toppnivå på $ 0.0009979, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOT er $ 0.03156761, mens den rekordlave prisen er $ 0.000218929983954.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOT endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -4.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holo Token (HOT) Markedsinformasjon

$ 166.21M
Nåværende markedsverdi på Holo Token er $ 166.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 404.49K. Den sirkulerende forsyningen på HOT er 175.03B, med en total tilgang på 177619433541.14133. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.67M.

Holo Token (HOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Holo Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000855-0.09%
30 dager$ -0.0000438-4.41%
60 dager$ -0.0002212-18.90%
90 dager$ +0.0001452+18.05%
Holo Token Prisendring i dag

I dag registrerte HOT en endring på $ -0.000000855 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Holo Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000438 (-4.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Holo Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOT en endring på $ -0.0002212 (-18.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Holo Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001452+18.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Holo Token (HOT)?

Sjekk ut Holo Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Holo Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Holo Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Holo Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Holo Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Holo Token (HOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Holo Token (HOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Holo Token.

Sjekk Holo Tokenprisprognosen nå!

Holo Token (HOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Holo Token (HOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Holo Token (HOT)

Leter du etter hvordan du kjøperHolo Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Holo Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOT til lokale valutaer

Holo Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Holo Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Holo Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Holo Token

Hvor mye er Holo Token (HOT) verdt i dag?
Live HOT prisen i USD er 0.0009496 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOT til USD er $ 0.0009496. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Holo Token?
Markedsverdien for HOT er $ 166.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOT?
Den sirkulerende forsyningen av HOT er 175.03B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOT ?
HOT oppnådde en ATH-pris på 0.03156761 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOT?
HOT så en ATL-pris på 0.000218929983954 USD.
Hva er handelsvolumet til HOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOT er $ 404.49K USD.
Vil HOT gå høyere i år?
HOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

