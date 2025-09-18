Hva er Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

Sjekk HOT Tilgjengelighet for innsats

Les anmeldelser og analyser om Holo Token på vår blogg

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Holo Token kjøpsopplevelse jevn og informert

Holo Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Holo Token (HOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Holo Token (HOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Holo Token.

Sjekk Holo Tokenprisprognosen nå!

Holo Token (HOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Holo Token (HOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Holo Token (HOT)

Leter du etter hvordan du kjøperHolo Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Holo Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOT til lokale valutaer

Prøv konverting

Holo Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Holo Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Holo Token Hvor mye er Holo Token (HOT) verdt i dag? Live HOT prisen i USD er 0.0009496 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HOT-til-USD-pris? $ 0.0009496 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HOT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Holo Token? Markedsverdien for HOT er $ 166.21M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HOT? Den sirkulerende forsyningen av HOT er 175.03B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOT ? HOT oppnådde en ATH-pris på 0.03156761 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HOT? HOT så en ATL-pris på 0.000218929983954 USD . Hva er handelsvolumet til HOT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOT er $ 404.49K USD . Vil HOT gå høyere i år? HOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Holo Token (HOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

