Holo Token (HOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Holo Token (HOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Holo Token (HOT) Informasjon Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Offisiell nettside: https://holochain.org/ Teknisk dokument: https://holo.host/whitepapers/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Kjøp HOT nå!

Holo Token (HOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Holo Token (HOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 157.86M $ 157.86M $ 157.86M Total forsyning: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Sirkulerende forsyning: $ 175.03B $ 175.03B $ 175.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.19M $ 160.19M $ 160.19M All-time high: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 All-Time Low: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Nåværende pris: $ 0.0009019 $ 0.0009019 $ 0.0009019 Lær mer om Holo Token (HOT) pris

Holo Token (HOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Holo Token (HOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOTs tokenomics, kan du utforske HOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOT Interessert i å legge til Holo Token (HOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOT på MEXC nå!

Holo Token (HOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOT nå!

HOT prisforutsigelse Vil du vite hvor HOT kan være på vei? Vår HOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOT tokenets prisforutsigelse nå!

