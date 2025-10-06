Robinhood xStock pris i dag

Sanntids Robinhood xStock (HOODX) pris i dag er $ 108.67, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende HOODX til USD konverteringssats er $ 108.67 per HOODX.

Robinhood xStock rangerer for tiden som #1474 etter markedsverdi på $ 3.55M, med en sirkulerende forsyning på 32.70K HOODX. I løpet av de siste 24 timene HOODX har den blitt handlet mellom $ 107.97(laveste) og $ 110.03 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 153.08036045849482, mens tidenes laveste notering var $ 91.00407335090168.

Kortsiktig har HOODX beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -11.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.94M.

Robinhood xStock (HOODX) Markedsinformasjon

Rangering No.1474 Markedsverdi $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Volum (24 timer) $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Fullt utvannet markedsverdi $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Opplagsforsyning 32.70K 32.70K 32.70K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 32,699.84529531 32,699.84529531 32,699.84529531 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Robinhood xStock er $ 3.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.94M. Den sirkulerende forsyningen på HOODX er 32.70K, med en total tilgang på 32699.84529531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.55M.