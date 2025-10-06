Holoworld AI pris i dag

Sanntids Holoworld AI (HOLO) pris i dag er $ 0.09456, med en 10.61% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLO til USD konverteringssats er $ 0.09456 per HOLO.

Holoworld AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- HOLO. I løpet av de siste 24 timene HOLO har den blitt handlet mellom $ 0.09265(laveste) og $ 0.11812 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har HOLO beveget seg -1.24% i løpet av den siste timen og -4.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 336.87K.

Holoworld AI (HOLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Fullt utvannet markedsverdi $ 193.66M$ 193.66M $ 193.66M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Total forsyning 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Holoworld AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 336.87K. Den sirkulerende forsyningen på HOLO er --, med en total tilgang på 2048000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 193.66M.