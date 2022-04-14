Heima (HEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Heima (HEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Heima (HEI) Informasjon Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Offisiell nettside: https://www.heima.network/ Teknisk dokument: https://docs.heima.network/ Blokkutforsker: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Kjøp HEI nå!

Heima (HEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Heima (HEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.56M $ 31.56M $ 31.56M Total forsyning: $ 97.64M $ 97.64M $ 97.64M Sirkulerende forsyning: $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.75M $ 40.75M $ 40.75M All-time high: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 All-Time Low: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Nåværende pris: $ 0.4075 $ 0.4075 $ 0.4075 Lær mer om Heima (HEI) pris

Heima (HEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Heima (HEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEIs tokenomics, kan du utforske HEI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HEI Interessert i å legge til Heima (HEI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HEI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HEI på MEXC nå!

Heima (HEI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HEI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HEI nå!

HEI prisforutsigelse Vil du vite hvor HEI kan være på vei? Vår HEI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEI tokenets prisforutsigelse nå!

