Hva er Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hedera (HBAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hedera (HBAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hedera.

Hedera (HBAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hedera (HBAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HBAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende HBAR-til-USD-pris? $ 0.23732 . Hva er markedsverdien for Hedera? Markedsverdien for HBAR er $ 10.06B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HBAR? Den sirkulerende forsyningen av HBAR er 42.39B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHBAR ? HBAR oppnådde en ATH-pris på 0.57014605196947 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HBAR? HBAR så en ATL-pris på 0.0100124401134 USD . Hva er handelsvolumet til HBAR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HBAR er $ 7.65M USD .

