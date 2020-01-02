HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

NavnHBAR

RangeringNo.18

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0023%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.30%

Opplagsforsyning42,392,926,542.54914

Maksimal forsyning50,000,000,000

Total forsyning50,000,000,000

Opplagsforsyning0.8478%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.57014605196947,2021-09-16

Laveste pris0.0100124401134,2020-01-02

Offentlig blokkjedeHBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

