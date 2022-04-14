Hamster (HAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hamster (HAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hamster (HAM) Informasjon Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Offisiell nettside: https://swaphamster.io/ Teknisk dokument: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Kjøp HAM nå!

Hamster (HAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hamster (HAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 839.73K $ 839.73K $ 839.73K Total forsyning: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M All-time high: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000000003522 $ 0.0000000003522 $ 0.0000000003522 Lær mer om Hamster (HAM) pris

Hamster (HAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hamster (HAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAMs tokenomics, kan du utforske HAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HAM Interessert i å legge til Hamster (HAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HAM på MEXC nå!

Hamster (HAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HAM nå!

HAM prisforutsigelse Vil du vite hvor HAM kan være på vei? Vår HAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAM tokenets prisforutsigelse nå!

