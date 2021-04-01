Hva er HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om HAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HAI (HAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HAI (HAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HAI.

Sjekk HAIprisprognosen nå!

HAI (HAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HAI (HAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HAI (HAI)

Leter du etter hvordan du kjøperHAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HAI til lokale valutaer

Prøv konverting

HAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om HAI Hvor mye er HAI (HAI) verdt i dag? Live HAI prisen i USD er 0.00799 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HAI-til-USD-pris? $ 0.00799 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HAI? Markedsverdien for HAI er $ 6.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HAI? Den sirkulerende forsyningen av HAI er 833.34M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAI ? HAI oppnådde en ATH-pris på 0.47068067530248303 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HAI? HAI så en ATL-pris på 0.000048907555818186 USD . Hva er handelsvolumet til HAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAI er $ 13.38K USD . Vil HAI gå høyere i år? HAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

HAI (HAI) Viktige bransjeoppdateringer

