HAI (HAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HAI (HAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HAI (HAI) Informasjon Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Offisiell nettside: https://hacken.ai Teknisk dokument: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Blokkutforsker: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Kjøp HAI nå!

HAI (HAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HAI (HAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Total forsyning: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Sirkulerende forsyning: $ 833.34M $ 833.34M $ 833.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M All-time high: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 All-Time Low: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Nåværende pris: $ 0.007565 $ 0.007565 $ 0.007565 Lær mer om HAI (HAI) pris

HAI (HAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HAI (HAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAIs tokenomics, kan du utforske HAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HAI Interessert i å legge til HAI (HAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HAI på MEXC nå!

HAI (HAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HAI nå!

HAI prisforutsigelse Vil du vite hvor HAI kan være på vei? Vår HAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!